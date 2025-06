La mansión de Antonio Banderas en Marbella cambia de nombre

Amparo de la Gama 21/06/2025

La nueva casa de Antonio Banderas ya tiene nombre propio y ABC ha podido comprobarlo in situ: el nombre ya aparece estampado en uno de los muros. Todo ocurre como en una de sus películas. Se abre el portón automático de madera —el mismo que desde los años 90 lleva grabadas las siglas de 'Mi Gaviota'— y da paso a un muro de nuevo estilo, con señas de identidad propias, donde puede leerse la denominación: 'Mi Calle'.

Las obras de lo que será la nueva mansión de tres plantas del actor malagueño avanzan con paso firme. Ya se levantan los pilares de dos alturas, construidos con materiales de empresas cien por cien andaluzas, como 'Ladrillos Suspiro del Moro', una reconocida fábrica de ladrillos cerámicos que goza de gran prestigio en el sur de España. Por otro lado, la constructora La Cuveña se encarga de levantar el edificio, que no ha pasado desapercibido: más de un curioso foráneo se ha acercado sigilosamente a las obras y ha dejado su huella en forma de grafiti con la famosa frase 'Guess Who's Back', acompañada del dibujo del El pájaro loco.

Son muchos los visitantes que sienten curiosidad por conocer cómo será la nueva residencia de Banderas, visible ya desde el puente de madera público que la rodea. La antigua edificación ha sido arrasada por completo para dar paso a un entorno muy similar al de las lujosas villas de Los Monteros: una nueva vivienda de 500 metros cuadrados a pie de playa, con muros diáfanos y grandes ventanales diseñados para aprovechar al máximo las espectaculares vistas al mar.

La nueva mansión sigue una estética parecida a la de su residencia en Londres y responde al modelo que predomina actualmente en la Costa del Sol: edificaciones de tres plantas, estancias amplias y abiertas, y un muro que rodea toda la propiedad.

Mi Calle La nueva mansión que Antonio Banderas está levantando en Marbella Gtres / Amparo de la Gama

¿Legal o ilegal?

La situación legal de la vivienda de Antonio Banderas sigue en el aire. Se trata de una más de las 16.500 casas que permanecen en un limbo jurídico tras la anulación de su legalización por el Tribunal Supremo. La vivienda, ubicada en la urbanización Los Monteros, fue construida en 1995 con una licencia que posteriormente fue anulada por la ley de costas y problemas con el plan urbanístico. «Compré la casa a un tercero con todos los papeles en regla y si me engañó el Ayuntamiento yo no tengo ninguna culpa», confesaba el actor malagueño en aquel momento.

Originalmente la casa perteneció a la controvertida locutora Encarna Sánchez. Se dice que el entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil, le facilitó los terrenos por apoyarle en las elecciones de 1991 y 1995. Encarna no disfrutó mucho de aquella casa de playa porque falleció al año siguiente de que se edificara, a consecuencia de un cáncer de garganta. Antonio Banderas compró entonces la casa a la heredera, sin sospechar todo lo que vendría después. A pesar de recurrir a los tribunales, Banderas no pudo evitar la orden de demolición, y la casa fue finalmente derribada hace unos meses.

La Gaviota Fotos de la mansión de Antonio Banderas antes de ser demolida. Gtres

Expertos legales consultados por ABC advierten que: «El terreno donde se está levantando la nueva vivienda de Antonio Banderas está destinado, según el Plan General de Ordenación Urbana actualmente en vigor, a una IS (instalación de saneamiento de dominio público). Por tanto, aunque el Ayuntamiento está concediendo licencias, estas nunca podrían estar por encima de una orden judicial que revocó en su día el PGOU de 2010, reinstaurando la validez del de 1986, que establece claramente que en ese terreno solo puede construirse la desaladora municipal».

Banderas intentó en su momento vender la casa tal como estaba, sin éxito. Las mismas fuentes indican que, una vez adaptada al ordenamiento urbanístico, probablemente la vivienda sea puesta a la venta: «Porque no tiene mucho sentido mantener una casa en Marbella si ya posee una magnífica residencia en Málaga. Esa casa representaba una etapa de su vida que ya no es la actual».

Un futuro aún sin decidir

El tema de la decoración de la mansión sigue en el aire. Pedro Peña, legendario decorador y amigo del actor, que ha intervenido en las casas más emblemáticas de Marbella, colaborará en el proyecto: «Ya decoramos el ático de Málaga con objetos muy del gusto de Antonio. Aún queda por definir qué estilo quiere para esta nueva casa, porque falta tiempo para terminarla y todo debe hablarse con él», comenta a ABC.

Hace unos días, Antonio Banderas se encontraba en Marbella como invitado estrella en la gala de la Fundación Sierra Blanca, presidida por Pedro Rodríguez. A la pregunta de esta periodista sobre el estado de las obras, el actor respondió con humor andaluz y cierta resignación: «¡Pero, mi vida! Ya te he contestado tres veces: no he ido a ver la casa, ¿para qué? ¡Si solo hay pegotes de cemento!».

Y es que el asunto de la vivienda nunca le ha resultado cómodo. Ha sido una fuente de quebraderos de cabeza desde que la adquirió. En cambio, habló con entusiasmo de sus próximos proyectos: este verano estará la mayor parte del tiempo en EE.UU., y en agosto en Londres. «Pero tendréis a Nicole representándome, que estará por aquí», añadió entre risas.

Antonio Banderas y Melanie Griffith Gtres

Si 'La Gaviota' fue su refugio durante su matrimonio con Melanie Griffith, 'Mi Calle' parece ser ahora el reducto de una nueva etapa junto a Nicole Kimpel. Aunque algunos ya especulan que esta nueva mansión podría seguir el mismo destino que el apartamento de Manhattan que compartió con Griffith —vendido por 7,9 millones de dólares— y que esta vivienda también podría salir al mercado por una cifra millonaria.

No faltan voces que sugieren que la casa podría convertirse en el mejor regalo de boda para su hija, Stella del Carmen. El tiempo lo dirá.