La nueva ilusión de Irene Rosales y las confesiones de Toñi Moreno: las revistas de la semana

Además, la prensa del corazón publica otras noticias como el anuncio de boda de Susanna Griso o los premios fashion

Esta semana, la revista 'Diez Minutos' dedica su portada a la presentadora de televisión Toñi Moreno, quien se sincera con la publicación asegurando que lleva cinco años sin amor: «Tengo muchas ganas de enamorarme, pero no llega», aunque «no soy de citas a ciegas ... ni de aplicaciones», reconoce. Además, la comunicadora también nos ha hablado de los estigmas que ha vivido durante su trayectoria personal y profesional. «Yo lo tengo todo: soy del grupo LGTBI+, madre soltera… La vida está llena de prejuicios». Además, la publicación habla sobre el reciente anuncio de boda de Susanna Griso con Luis Enríquez. La presentadora de televisión se dará el 'sí, quiero' el próximo mes de julio.

