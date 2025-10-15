La nueva ilusión de Irene Rosales y las confesiones de Toñi Moreno: las revistas de la semana

Esta semana, la revista 'Diez Minutos' dedica su portada a la presentadora de televisión Toñi Moreno, quien se sincera con la publicación asegurando que lleva cinco años sin amor: «Tengo muchas ganas de enamorarme, pero no llega», aunque «no soy de citas a ciegas ... ni de aplicaciones», reconoce. Además, la comunicadora también nos ha hablado de los estigmas que ha vivido durante su trayectoria personal y profesional. «Yo lo tengo todo: soy del grupo LGTBI+, madre soltera… La vida está llena de prejuicios». Además, la publicación habla sobre el reciente anuncio de boda de Susanna Griso con Luis Enríquez. La presentadora de televisión se dará el 'sí, quiero' el próximo mes de julio.

Este 15 de octubre, 'Semana' publica las imágenes de Irene Rosales, ex mujer de Kiko Rivera, junto a su nueva ilusión. Se trataría de Guillermo, un empresario sevillano de uno 40 años, moreno, con barba y deportista. Aunque por el momento, la pareja vive un romance muy discreto e incluso este nuevo amor representa un refugio de calma tras años de exposición constante. Sobre él se sabe que está recientemente separado y tiene un hijo adolescente, lo que explicaría su prudencia a la hora de dejarse ver, resaltando que la prioridad de ambos es proteger a sus familias.

La revista del corazón por excelencia se centra en los Premios Talento Fashion y sus invitados entre los que se encontraban Alberta Ferretti, Lady Amelia y Lady Eliza Spencer, Rebecca Donaldson, Sara Carbonero e Isabel Jiménez, Jorge Redondo y Tamara Falcó. Además también documenta la original boda de Francesca Thyssen en Venecia y cuenta los detalles y la sorprendente puesta en escena. La coleccionista de arte dio el 'sí, quiero' a Markus Reymann, ante Borja Thyssen, Elena Foster y Grace Jones, entre otros invitados.

Al igual que la revista 'Semana', 'Lecturas' da protagonismo a la nueva ilusión de Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera. Un mes y medio después de anunciar su separación del hijo de Isabel Pantoja, la sevillana vive con ilusión con un empresario sevillano llamado Guillermo. Una relación que ya está afianzada.