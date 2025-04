La nueva ilusión de Anabel Pantoja

Desde que se conociera su ruptura con Yulen Pereira, Anabel Pantoja ha sido muy reacia a hacer declaraciones de lo ocurrido. Las únicas palabras que pudieron sonsacarle los periodistas, a su llegada a la estación de trenes, fue «son momentos duros».

Aunque en sus redes sociales, la 'influencer', se ha mostrado muy activa. Tras conocerse la información, compartía un story con la canción de Whitney Houston, 'I will always love you'... Se podría interpretar como un claro mensaje al que fuera su pareja en los últimos meses, Yulen Pereira.

Tras ésta publicación, Anabel Pantoja compartía una imagen suya en bañador. En la fotografía, la sobrina de Isabel Pantoja, escribía sus medidas de pecho, una 102, de cintura, una 95, y de su cadera, una 120. Para muchos una indirecta, para su ex y la supuesta nueva ilusión del deportista, Melania Puntas, quien ha sido Miss Elite Spain 2023 con sus medidas 90-60-90,

Con una escueta frase, el esgrimista, rompía en un restaurante con Anabel Pantoja. «No te he echado de menos, ya no siento lo mismo». Dejando claro que ya no estaba enamorado de ella. Unas palabras que supuestamente habrían pillado por sorpresa a la prima de Kiko Rivera, aunque algunos apuntan, que Anabel estaba deseando que esta relación terminara y que la 'influencer' ya tendría una nueva ilusión.

El cordobés David Rodríguez, de 25 años, sería el afortunado. Ambos habrían acompañó a Isabel Pantoja en su gira por Estados Unidos. Según afirmaban en 'Sálvame', Anabel y el fisioterapeuta habrían tonteado durante su estancia al otro lado del charco.

El periodista Diego Arrabal, apuntaba a que la posible infidelidad de Yulen con la modelo, se debían a un problema de celos por parte del esgrimista, por el acercamiento de Anabel Pantoja durante la gira con el masajista de Isabel Pantoja. El joven ha sido visto varias veces con Anabel y ambos se han intercambiado mensajes en sus publicaciones de Instagram.

«Desde el principio del programa yo me olía algo. Sabía que era él», comentaba Jorge Javier Vázquez. El presentador aseguraba que, viendo las interacciones de Anabel Pantoja y David Rodríguez, ya había pensado en la posibilidad de que existiera interés mutuo.

Ante estas informaciones, ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto. Anabel compartía un mensaje con sus seguidores en el Día Internacional de la Mujer: «Felicidades a todas, por amar, luchar, trabajar ,sufrir, reír, llorar, hacer llorar, cuidar a los tuyos, proteger a tus hijos, enamorarte, dejar de enamorarte, adorar a tus amigos, hacer sufrir a tus padres, poner buena cara cuando no quieres, bailar hasta que te duelan los pies, soñar con lugares, viajar y conocer esos sitios, crecer, equivocarte, hacer daño o hacerlo tú, evolucionar, formar una familia, un hogar, SER MUJER 💜», un mensaje de lo más motivador.