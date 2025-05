Nueva fecha para el bautizo de Ana Sandra, la hija de Ana Obregón

Seis meses han pasado desde que el pasado marzo Ana Obregón cruzara el charco para dar la bienvenida a Ana Sandra, su nieta biológica que nació gracias a un vientre de alquiler y al esperma de su hijo fallecido, Aless Lequio. El nombre que la presentadora elegía para la pequeña no podía tener más significado, Ana, como la presentadora y como la madre de esta.

Los meses han pasado y la próxima celebración que está prevista es el bautizo de su hija/nieta. Un evento muy íntimo y con la familia más directa. En un primer momento estaba pensado para septiembre pero, por causas ajenas a la actriz de 'Ana y los siete', y como anunciaba Beatriz Cortazar en el programa de 'Sonsoles Onega', el evento tendrá que ser pospuesto para finales de año.

El motivo del retraso se debe a que Ana Obregón quiere que el padrino sea Justin, el íntimo amigo de Aless Lequio. Los jóvenes se conocieron cuando estudiaban juntos en la universidad norteamericana de Duke y para el hijo de la presentadora Justin era como un hermano. Tal era su unión, que cuando Aless estaba ya muy malito, le escribió un bonito mensaje de despedida a su colega: «My bro Justin, en caso de que me pase algo, solo te voy a pedir dos cosas: una que le digas a mi padre y a mis tías que, por favor, cuiden mucho de mi madre, estará destrozada; y la segunda es que cuando vayas al cielo me busques, por favor. Te quiero hasta el infinito«.

Como Justin trabaja de doctor en Estados Unidos, está previsto que hasta las Navidades no pueda viajar a España para ejercer de padrino de Ana Sandra, por lo que Ana, que le tiene un cariño muy especial, ha decidido esperar a su llegada. La madrina de la bebé sera su sobrina Celia, que a su vez, será la encargada de cuidar de Ana Sandra el día que Ana Obregón falte.

Amigos para siempre

En su libro, Ana Obregón recuerda como Aless guardaba especial cariño a sus amistades, a las que consideraba inmortales: «Mamá, las parejas tienen fecha de caducidad, como los yogures, pero los amigos son para siempre« le decía. La actriz, en una ocasión muy especial, como fue el 26 cumpleaños de su hijo, no dudó en contactar con Justin para sorprenderle: «Ese día te habían dado diez horas de quimio y te vi tan triste que llamé desesperada a tu amigo Justin de la universidad que estaba en Filadelfia haciendo prácticas de Medicina y se vino a estar con nosotros» revela Ana en 'El chico de la musarañas'.

Ana Obregón junto a su hijo y los amigos de este. instagram

Una de las últimas voluntades de Aless antes de fallecer fue reunirse con su grupo de amigos íntimo: «Solamente os pido que, si en algún momento no estoy aquí, no me olvidéis nunca«, desvela la presentadora en otro fragmento del libro. Para Aless sus amigos siempre fueron muy importantes y la presentadora quiere continuar con esa unión haciendo a Justin el padrino de la hija de su mejor amigo.