Así es la novia de Andy Morales: se llama Clara, es maquilladora profesional y también vive en Cádiz

Ya no es 'Andy, el de Andy y Lucas', sino Andy Morales. La ruptura del dúo ha sido tan mediática que ha dado el salto a las páginas de la crónica social y ha sido ahora cuando ha cobrado interés conocer más sobre la ... vida sentimental del cantante. Y tampoco es que se vaya escondiendo. Ha reenviado un mensaje escrito por su novia, de la que ya se conocen detalles. Por ejemplo, que se llama Clara, que es maquilladora profesional y que le acompaña en su nueva aventura.

Andy y Lucas ya no existen como dúo. El viernes dieron su último concierto y en estos días no han parado de airear trapos sucios. Pero ya son historia. Apenas unas horas después de la despedida en Madrid, Andy Morales anunció que emprendía nueva carrera en solitario. Y en buena compañía…

Andy, llamado realmente Andrés Morales Torrencoso, nació en Cádiz el 28 de septiembre de 1982 en el seno de una familia humilde y buena parte de su infancia fue criado prácticamente por sus abuelos, quienes estuvieron más presentes que su padre, tal y como relató el propio Andy en televisión: «A mí me han criado mis abuelos. Mi padre estaba siempre trabajando. Cuando no estaba con mis abuelos, estaba con mi madre».

Andy Morales y Trini Bueno

Se convirtió en padre con 24 años, con su hija Claudia, pero se desconoce la identidad de la madre. Más tarde se reencontró con Trini Bueno, quien había sido su compañera de instituto, pero a la que dejó de ver porque en su día se mudó a Barcelona. Volvió a Cádiz y en 2012 comenzaron una relación. Apenas un año después de empezar a salir, la joven sufrió un terrible accidente de tráfico que casi le hace perder la vida.

Se tuvo que someter a once cirugías, pero salió adelante. Y en 2018, Andy y Trini se casaron después de seis años de relación en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Cádiz. Ocurrió unas pocas semanas después de que la pareja tuviera a su hijo Andrés.

Pero poco después de casarse, Trini y Andy decidieron separarse, tal y como le confesó el artista a la revista 'Semana' en 2023. También dijo que llevaba un año con otra mujer, Clara. «Es muy buena persona, tiene mucha paciencia y ahí estamos… Pero las heridas profundas no se curan de la noche al día. Aunque estoy mucho mejor, prefiero ser cauto», dijo el cantante.

Tres años con Clara

Y ahí siguen. Se llama Clara Gonçalves, es de Cádiz y trabaja como maquilladora profesional. Acaba de compartir una imagen junto a Andy en la que pone: «¿Como de bonito es compartir todo esto con tu pareja? Qué poco queda para empezar esta aventura».

Makeup by Clari es su proyecto empresarial y la chica es muy activa en las redes sociales, donde expone sus trabajos. También hay fotos de ella y líricos mensajes sobre sus estilismos. Este es uno de ellos: «Cada trazo y cada color cuentan una historia personal, hecha de pasión, propósito y autenticidad. Que cada rostro que toque se lleve un pedacito de esa magia».

Y más, confirmando que vive días ajetreados: «No os imagináis el caos de estas semanas. No he tenido tiempo ni para respirar, pero hoy este maquillaje merecía ser recordado. Justo cuando iba directa a la ducha (sí, con el pelo ya casi mojado), he caído en que no me había hecho ninguna una foto. He salido corriendo, móvil en mano y entre prisas y risas… ¡han salido estas cositas de aquí! A veces las mejores ideas surgen en el último segundo…».