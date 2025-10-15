Suscribete a
Así es la novia de Andy Morales: se llama Clara, es maquilladora profesional y también vive en Cádiz

El cantante de Andy y Lucas ha publicado en sus redes la primera foto con ella

«¿Como de bonito es compartir todo esto con tu pareja?», ha dicho ella en el mensaje

Andy se prepara para contarlo todo en los platós de televisión mientras Lucas amplía su negocio

Clara, junto a Andy Morales en una sesión de maquillaje.
Clara, junto a Andy Morales en una sesión de maquillaje. REDES SOCIALES

A.B. Buendía

Ya no es 'Andy, el de Andy y Lucas', sino Andy Morales. La ruptura del dúo ha sido tan mediática que ha dado el salto a las páginas de la crónica social y ha sido ahora cuando ha cobrado interés conocer más sobre la ... vida sentimental del cantante. Y tampoco es que se vaya escondiendo. Ha reenviado un mensaje escrito por su novia, de la que ya se conocen detalles. Por ejemplo, que se llama Clara, que es maquilladora profesional y que le acompaña en su nueva aventura.

