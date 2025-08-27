Norma Duval presenta al hijo de su sobrino Juan Carlos un año después de su adiós: «Es como mi nieto»

Juan Carlos Rojas, sobrino de Norma Duval, murió en agosto de 2024 a los 36 años apenas dos meses después de haber sido padre. Ahora, la actriz ha presentado a su sobrino en un posado para la revista '¡Hola!' junto a todos sus nietos. Porque, como ella misma ha comentado, su sobrino es ya «como mi nieto».

Norma Duval tuvo tres hijos (Marc, Yelko y Christian) que le dieron tres nietos: Izan, Valentina y Bosco. A sus 69 años, ellos son las grandes ilusiones de su vida y al trío cabe sumar a Carlos Santiago, que tiene un año y es el hijo de su sobrino Juan Carlos. La actriz lo define como «un nieto más» y posa con todos ellos para la portada de la revista, coincidiendo con un momento que ella misma define como «fenomenal». Porque, como dice: «Yo no me encuentro abuela en el sentido físico. Pero en el emocional, sí».

La presentadora define a Carlos Santiago como «una monada» y asegura, como marca el manual de estilo de toda abuela, que está «para comérselo». En sus propias palabras, es un pequeño «graciosísimo, simpático, divertido, risueño, es un niño adorable»: en resumen, «un nieto más».

Un triste aniversario

«Él sería el nieto de mi hermana Carla, pero como no está mi hermana, pues es mi nieto también. Yo soy la 'nonna' de todos. A mi madre la llamaban 'nani', y a mí, la madre de Izan me puso 'nonna' y así me quedé. Pero a mí la palabra abuela me encanta, no tengo nada en contra de esa palabra, ni tonterías, ni complejos de ningún tipo«, ha destacado a '¡Hola!' durante la entrevista.

Según ha contado, el nombre de Carlos lo eligió su madre, Cristina, con quien mantiene «una relación estupenda», mientras que el de Santiago se lo pusieron de segundo por el marido de su hermana Carla, Santiago Paredes, padre de Juan Carlos. «Tuvimos una relación con él magnífica hasta que falleció. A pesar de que Carla y él estaban divorciados, venía todos los fines de semana a mi casa, pasaba las Navidades con nosotros, también las vacaciones…», ha contado la actriz sobre el que fuera su cuñado.

La familia ha querido que este triste aniversario se lleva en la intimidad y Norma Duval ha contado que le han recordado «a su manera», con mucho «amor y tristeza». «Es muy difícil aceptar que una persona tan joven, con 35 años, y con tanto futuro por delante, con un niño tan chiquitito, de la noche a la mañana, desaparece. No hay palabras», ha contado a '¡Hola!'.

Una depresión que nadie supo medir

Juan Carlos murió tras una depresión que nadie supo calibrar, nadie sabía que su sufrimiento era «a ese nivel». La propia Norma Duval ha recordado que había conversado con él tan solo unos días antes. «Y cuando hablé con él, estaba bien. Nada nos hacía pensar en ese desenlace. Para nada. Tenía proyectos, se iba a comprar una casa y estábamos buscando juntos. Me mandó la foto y, como era agosto y estaba en Palma, le dije: 'Bueno, ahora en septiembre, cuando vuelva a Madrid, lo miramos todo bien'. Eso era el domingo», ha recordado la actriz. Cuatro días después conoció la fatal noticia de su muerte.

«Abriendo la puerta para salir, me llamaron por teléfono y me dieron la noticia. Me quedé en shock. No hay palabras, es un dolor inmenso… Es que no sé, no sé lo que le puede pasar a uno por la cabeza. Tenía a su niño, tenía un trabajo fijo, los compañeros le adoraban, vinieron todos al funeral…», ha señalado.