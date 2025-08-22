Noah, la hermana de Miley Cyrus se pronuncia sobre el conflicto familiar: «Me mantengo alejada del drama»

La familia Cyrus es objeto de foco mediático desde 2022, cuando Billy Ray y Tish Cyrus decidieron, después de tres intentos, divorciarse definitivamente. En 2010 había sido Billy quien inició los trámites, pero súbitamente cambió de opinión. Tres años después fue Tish la que tuvo la iniciativa y, una vez más, consiguieron superar sus diferencias. Pero el tercer intento lo han encontrado irreconciliable y la madre de cinco hijos junto al cantante alegó como razón principal de su ruptura haber estado dos años sin convivir bajo el mismo techo.

La pareja se casó en 1992 y tienen 5 hijos, dos de ellos de un anterior matrimonio de Tish, que Billy Ray adoptó y, al momento de su separación, la familia se dividió en dos bandos: Noah y Braison Cyrus del lado de Billy Ray y Miley, Brandi y Trace Cyrus del lado de Tish. Una muestra de que los problemas entre la pareja trascendieron a la relación entre los hermanos y crearon ciertas asperezas que poco a poco se están limando.

Noah Cyrus, aunque desde el principio adoptó una postura muy clara, nunca se pronunció públicamente. Lo máximo que ha llegado a decir al respecto en entrevista con la revista People ha sido: «Sí, emocionalmente es agotador, pero no nos hace daño ni nos afecta. Es algo que realmente aprendes a mantener separado y lejos de ti».

Aunque de su boca no salen las palabras para contar qué es lo que realmente sucede en el núcleo familiar, el nuevo álbum de la cantante es un reflejo todo lo que ha desencadenado la situación. 'I Want My Loved Ones to Go with Me' es el nombre de la producción que lanzó en julio y traduce: 'Quiero que mis seres queridos me acompañen', un mensaje contundente dada la manera en que han transcurrido los hechos.

El 12 de septiembre comenzará una gira promocional del disco en el que una de las más destacadas canciones es: 'Don't Put It All on Me', que fue escrita por su hermano, el también cantautor Braison. La cantante de 25 años comenta que la letra refleja especialmente bien la dinámica de su familia.

«Hay muchas ocasiones, especialmente en mi relación con mis hermanos cuando éramos pequeños, en las que discutes y dices cosas, pero esa es tu familia, y siempre estarán ahí para ti. Tengo la suerte de poder decir que ese ha sido mi caso».

La canción 'Apple Tree' incluye una muestra de una grabación de un himno escrito por su bisabuelo y cantado por su abuelo paterno. 'With You', fue la primera canción que escribió su padre, Billy Ray. Para Noah es muy importante que el linaje familiar se encuentre presente en el disco en el que ella es también coproductora.