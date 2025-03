Nilson Domínguez cuenta su versión sobre su salida del juicio de Daniel Sancho: «Yo le dije que no iba a declarar eso»

Nilson Domínguez, el joven venezolano de 33 años, ha dado su versión sobre por qué no llegó a testificar en el juicio de Daniel Sancho en Tailandia. Según explica en declaraciones exclusivas a la revista 'Lecturas', su salida de la lista de testigos se produjo en el último momento, justo antes de viajar a Madrid para hacer la escala hacia Koh Samui. «Viajé desde el estado de Zulia hasta la capital de Venezuela, que es de donde salen los vuelos internacionales», señaló y aseguró que tenía el billete comprado y la reserva en un hotel en Barajas.

Nilson sostiene que todo cambió cuando recibió indicaciones de Ramón Chippirras, miembro del equipo legal de Daniel Sancho, sobre lo que debía declarar: «Estando en el aeropuerto, yo le paso una foto a Ramón y todo ese proceso y es cuando él me dice que tengo que irme mentalizando, todo lo que tengo que ir diciendo, y él me explica la situación y yo les digo que no, que ya hemos hablado de eso», afirma y añade que, en ese momento le dejaron claro que su testimonio solo sería válido si hacía ciertas declaraciones: «Me dijo que era importante, porque sin eso mi testimonio no tendría importancia. Yo le dije que no iba a declarar eso», concluye sobre el presunto giro en su testimonio de presunto «abuso» del cirujano colombiano.

Tras negarse a modificar su versión, el testigo asegura que comenzaron las presiones y acusaciones en su contra. «Empiezan a decirme que me van a denunciar por extorsión, que ese viaje les ha costado mucho dinero», motivo por el cual decidió no viajar y apartarse del proceso judicial.

Con ganas de que su versión de los hechos se escuchada, comenzó a publicar información en sus redes sociales, donde incluso ha llegado a compartir los presuntos audios que Rodolfo Sancho le habría enviado intentando convencerle de que fuera a declarar. Además, el venezolano explica que se siente censurado por la eliminación de su entrevista en el documental 'Receta para un asesinato' de SkyShowtime y asegura que fue víctima de «meses de coacción para que fuera a un juicio a declarar hechos que no eran ciertos». «Hasta editaron mensajes para hacerme quedar mal ante la gente de un país, y la propia familia de Edwin», asegura.

GTRES

Por su parte, Domínguez aprovechó sus redes sociales para expresar su arrepentimiento por el daño causado a la imagen de Edwin Arrieta, asegurando que ellos han sido «doble víctimas». «No solo con la pérdida física de Edwin, sino que han tenido que ver cómo su imagen ha sido manchada, hasta haciéndole responsable de su propia muerte», escribió en sus redes.

En su defensa, Nilson mantiene que su testimonio iba a ser clave para respaldar la teoría de la defensa de Daniel Sancho, que planteaba que había actuado en «legítima defensa» tras una supuesta pelea con el cirujano colombiano. Sin embargo, al no poder encajar su versión con las pruebas presentadas, los abogados terminaron apartándolo del caso y acusándolo de extorsión.

Ahora, Nilson ha interpuesto una demanda en Canarias con el abogado penalista Alfredo Arrién y sigue compartiendo información en redes para, según él, «arrojar luz» sobre lo ocurrido. Además, asegura que le ofrecieron 10 mil euros por su testimonio y que su participación en el documental 'Receta para un asesinato' fue eliminada por presuntas presiones externas.