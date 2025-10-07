Nicole Kidman reaparece tras separarse de Keith Urban: en París, junto a sus hijas y con nuevo look

La separación de Nicole Kidman y Keith Urban ha sacudido los cimientos de Hollywood. Ocurrió hace una semana y es justo ahora cuando la actriz ha reaparecido. Lo ha hecho en una alfombra roja parisina con olor a Chanel, de la mano de sus hijas y con un look de lo más sorprendente. Una forma de decir que ha empezado una nueva etapa de su vida.

Nicole Kidman hace su primera aparición pública desde que se supo la ruptura con Keith Urban. En este tiempo se ha hablado mucho y se han buscado certezas. Lo que se sabe es que fue el músico quien decidió romper la relación y que ella se quedó destrozada. Buscó refugio en la familia y ahí sigue.

Suele ocurrir que para afrontar una nueva etapa en el camino se suele atender a los aspectos simbólicos, y parece que es lo que ha ocurrido en el caso de Nicole Kidman, pues ha ofrecido a los fotógrafos un nuevo look en el desfile de Chanel durante la Semana de la Moda de París. Ha huido de la peluquería de orfebrería y de sastres dedicados para presentar una imagen de lo más casual e informal, pero con estilo.

El comentado flequillo de Nicole Kidman

La actriz presumió de flequillo en la alfombra roja, un nuevo corte que combinó con una sencilla pero elegante camisa blanca y unos vaqueros para culminar un look de lo más relajado, juvenil y contemporáneo. Lo más cerca que puede estar ella de aquello de 'arreglada pero informal'.

Se sabe que durante estos días, Nicole Kidman se ha refugiado en la calidez de la familia para pasar tan mal trago y a París se quiso llevar a las dos hijas que comparte con Keith Urban: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. La sobrina de Kidman, Lucia Hawley, también se unió al grupo. El acuerdo de divorcio fue una pequeña victoria para la actriz, que quería tener a sus hijas con ellas la mayor parte del año y la presencia de ambos en el desfile de Chanel sonó a reivindicación de su ese triunfo.

El acuerdo y las hijas

Según el acuerdo, el cantante estará con las niñas en fines de semana alternos, del sábado a las diez de la mañana al domingo a las seis de la tarde (tanto durante el curso escolar como en verano), además del Día del Padre. Nicole Kidman las tendrá cada Semana Santa y en el Día de la Madre. Además, la actriz pasará con ellas las vacaciones de primavera de los años pares, mientras que el músico las tendrá en los años impares. Y también se alternarán cada año por Acción de Gracias. Con respecto a las Navidades, ahí la intérprete tendrá a las niñas para ella sola en años impares (como este); en años pares, ambos compartirán equitativamente esos días. En resumen: las niñas estarán con ella 306 días al año, mientras que él las tendrá 59 días. Y para que nada falte, ambos deben «animar a las niñas a querer al otro progenitor». Esto es cierto.

La aparición de Nicole Kidman en el desfile coincidió con su reciente nombramiento como embajadora de Chanel. «Como alguien que aprecia tanto la alta costura, tengo muchas ganas de presenciar la visión de Matthieu para la casa de alta costura más antigua activa y tener la oportunidad de lucir lo que sé que serán creaciones magníficas», declaró a WWD. Fue todo lo que dijo.