Nerea Rodríguez ni confirma ni desmiente su supuesto romance con Miguel Ángel Silvestre

El supuesto romance entre Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez se ha convertido en la noticia sorpresa del final del verano. El actor de 43 años y la cantante de 26 fueron fueron pillados juntos, besándose, en Ibiza, tal y como desvelaban Laura Fa y Lorena Vázquez en el programa 'Mamarazzis'. No hay imágenes, pero todo el mundo se ha hecho eco de la información, sobre todo después de que el intérprete rompiera a principio de verano con la que era su pareja, Rebeca Toribio, desde hacía algo más de un año.

Por lo tanto, con el estreno de 'Bailando con las estrellas' en el que participaba la extriunfita, Jesús Vázquez no ha podido evitar preguntar. «Tenemos que hablar de Ibiza», le decía a Nerea después de su baile. Interpretó 'La reina' de su excompañera Lola Índigo junto a su maestro de baile Genís Betrian, y lo hizo con mucho talento, incluso para superar un pequeño contratiempo puesto que la corona se le enganchó en el pelo y no podía quitársela. Sin embargo, consiguió superar el incidente demostrando que tiene muchas tablas en el escenario, y al terminar el público estalló en aplausos.

El presentador ya le había adelantado que le haría la pregunta, pero esperó a que terminara el espectáculo para preguntar por lo ocurrido con Miguel Ángel Silvestre. Sobre todo porque hasta Valeria Mazza tenía algo que comentar al respecto diciendo: «Yo te envidio querida, te lo digo así te envidio».

Sin embargo, Nerea no quiso soltar prenda y esquivó la pregunta con maestría. «Yo te cuento, yo a este programa he venido a bailar y a trabajar y como dicen a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile», reivindicaba la joven artista. Aún así, Jesús Vázquez insistía. «Tú sabes que en todos los programas desde hace unos días solo se habla de Nerea y Miguel Ángel Silvestre», decía el presentador, nombrando directamente al actor.

Nerea y Genís MEDIASET

Pero Nerea se mantenía en sus trece e incluso ironizaba con la situación: «¡Qué suerte que se hable de mí, eso significa que soy importante!». «A mí me encanta que le hagan publicidad al programa porque así la gente nos verá más, me parece maravilloso», insistía.

Pero Jesús Vázquez no se rendía y volvía a la carga una tercera vez. «¿Pero no me vas a decir nada?», comentaba. «¿Yo qué te voy a decir? Que aquí estoy encantada», finalizaba Nerea sin dar pie a más réplica por parte del presentador.