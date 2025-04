Nerea Garmendia ha sido madre por primera vez a los 45 años

La felicidad ha llegado al hogar de Nerea Garmendia. A los 45 años ha sido madre de su primer hijo, al que ha llamado Unax. Un niño que ha nacido por cesárea en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid a las 14.36 horas de la tarde de este viernes, tal y como informa ¡Hola! en primicia. El pequeño ha pesado 4,145 gramos y tanto él como la madre están en perfecto estado.

Es un precioso broche de oro para la historia de amor de Nerea Garmendia con Luis Díaz Núñez, padre del pequeño, y, sobre todo, la actriz cumple el sueño de ser madre que tenía desde hace años. Fue gracias a óvulos congelados diez años antes como la intérprete ha conseguido ser madre, tal y como ella misma contaba. «Ha sido lo mejor que he hecho», desvelaba en el programa de Sonsoles Ónega. En ¡Hola! contaron que lo habían intentado dos años antes y que había empezado el proceso con 41: «Una no es madre cuando quiere, sino cuando lo logra».

Nerea y Luis se conocieron durante la pandemia, hace cinco años, de manera fortuita y, según ellos, muy divertida. Era 21 de agosto en el puerto de Valencia, la gente llevaba mascarillas y todavía había toque de queda. La actriz estaba con una amiga cuando unos chicos quisieron ligar con ellas y, ante su insistencia, mintieron y dijeron que estaban esperando a unos amigos. Entonces pasó Luis con un amigo y ella le dijo: «Dame el codo que se supone que somos amigos«. Le siguió la corriente e hicieron algunos planes de amigos hasta que algo hizo click entre ellos.

En cuestión de 24 horas pasaron de ser desconocidos a nuevos amigos a algo más. Y muy pronto supieron que querían ser padres, aunque decidieron esperar algo para disfrutar de su noviazgo, echaron mano de los óvulos que Nerea tenía congelados cuando llevaban un año juntos. Crearon embriones para saber si podía haber viabilidad, pero después del primer intento de implantación fallido decidieron dejarlo un tiempo. Pasaron dos años hasta que volvieron a intentarlo, y es de aquí de donde sale el pequeño Unax.

«Llevo sintiéndote muchos meses»

Nerea Garmendia no se ha pronunciado todavía en redes sociales, de hecho algunos de sus 'stories' son de hace menos de un día. El jueves por la noche celebraba que había alcanzado los 150.000 seguidores en su cuenta de Instagram, por lo que ahora ya tiene una doble celebración. Hace solo 8 horas desvelaba que hoy era «el día». «Hoy pasaremos de ser 3 a ser 4 en la familia. No solemos ir tan peripuestos como en la foto, somos muy normales, no te asustes… pero hoy es un gran día y hemos sacado nuestras mejores galas para recibirte«, escribía.

«Llevo sintiéndote muchos meses y con la sensación de que ya nos conocemos, pero hoy nos veremos las caras y estoy segura de que va a ser amor a primera vista«, añadía sobre su pequeño Unax. «No tenemos ni idea de cómo criar a un niño, pero vamos a hacerlo lo mejor posible, de eso no tengas la menor duda», finalizaba.

