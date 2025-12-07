Unas Navidades difíciles para Agustín Bravo: con la familia en Lanzarote tras la muerte de un hermano

El actor y presentador de televisión Agustín Bravo pasará unas Navidades complicadas. Así, ha anunciado ante las cámaras de 'Europa Press' que ha fallecido su hermano «después de una larga enfermedad», por lo que se refugiará con su hermana en Lanzarote y ... su familia para arroparse entre todos. «Lo bueno es tener la conciencia tranquila. Y le hemos querido mucho», ha afirmado.

Agustín Bravo fue uno de los invitados al Festival de Cine Italiano que en estos días se celebra en Madrid. Allí le han preguntado por sus nuevos proyectos y por cómo va a pasar la Navidad. Es entonces cuando ha contado la pérdida, si bien también ha querido quedarse con los buenos recuerdos.

«Lo que voy a hacer es irme a Lanzarote con mi hermana, que vive allí, porque hemos tenido la desgracia de que uno de nuestros hermanos ha fallecido. Te quiero decir... que vamos menguando en la familia», ha contado a 'Europa Press'.

El recuerdo de su hermano

Agustín Bravo ha continuado: «Lo que quiero decir es que quiero pasarlo con ella el fin de año. Con mi familia y con ella. Ya tenía una enfermedad, y ya sabes... Yo nunca he tenido miedo a la muerte. Es más, yo tengo una frase, que a mi mujer no le gusta nada, pero yo digo: 'Menos mal que esto se acaba'. Imagínate si esto fuera eterno. No pasa nada, que la vida es así. Lo bueno es tener la conciencia tranquila. Y le hemos querido mucho».

El actor ha querido tener palabras de recuerdo para su hermano y de apoyo para quienes están pasando unas circunstancias similares en estas fiestas. «Se queda su humor. Todos tenemos que pasar por eso. Yo ahora a mis amigos que están teniendo a sus padres mayores, que yo ya los perdí por desgracia, les digo siempre lo mismo: ‹Chicos, esto es obligación'. Esto es ley de vida. tenéis que cuidarles, tenéis que darles los mejores momentos en el final de su vida. Pero hay que reírse».

Sus proyectos profesionales

Sin embargo, y a pesar de la pérdida irreparable de un familiar tan querido, la vida de Agustín Bravo no se detiene y tiene muchas expectativas laborales para el próximo año. Actualmente está interpretando una obra de teatro junto a su compañero Andoni Ferreño y también trabaja en la radio. Le falta la televisión, pero ha estado peleando por hacer realidad un proyecto y pronto regresará a la pequeña pantalla.

A la pregunta de cómo le va su carrera laboral, Agustín Bravo comentó. «Y bien, haciendo radio, haciendo teatro, con Andoni Ferreño, que estamos haciendo ‹Se alquila', y contento porque las cosas van como van. ¿Si me gustaría hacer televisión? Sí. ¿Que si lo estoy luchando? También. ¿Que lo voy a conseguir? ¡Sí! Me vais a ver un día a la semana, pero no sé cuándo. Pero me vais a ver».

Nada se sabía sobre su hermano, en gran parte por la discreción con la que Agustín Bravo maneja sus asuntos privados. Así lo comentó recientemente en una entrevista con ‹20 Minutos': «Lo que ocurre es que soy discreto en todos los ámbitos de mi vida, intento llevar las cosas en la intimidad, siendo respetuoso al máximo con mi familia y con todo el mundo que me rodea».