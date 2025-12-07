Suscribete a
Fórmula 1 | Verstappen y Norris pugnan en Abu Dabi por el Mundial en la última carrera del año

Unas Navidades difíciles para Agustín Bravo: con la familia en Lanzarote tras la muerte de un hermano

Así lo ha desvelado a las cámaras de 'Europa Press' por una larga enfermedad que no ha podido superar

El actor también ha confirmado su próximo regreso a televisión después de una época alejada de ella

Agustín Bravo vaticina una reconciliación entre Isabel Pantoja y sus hijos: «Rectificará»

Agustín Bravo, en su entrevista con Europa Press.
Agustín Bravo, en su entrevista con Europa Press. EUROPA PRESS

A.B. Buendía

El actor y presentador de televisión Agustín Bravo pasará unas Navidades complicadas. Así, ha anunciado ante las cámaras de 'Europa Press' que ha fallecido su hermano «después de una larga enfermedad», por lo que se refugiará con su hermana en Lanzarote y ... su familia para arroparse entre todos. «Lo bueno es tener la conciencia tranquila. Y le hemos querido mucho», ha afirmado.

