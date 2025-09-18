Nathy Peluso y Mon Laferte estrenan canción en medio de la polémica: «El equipo de Mon se ha comprometido a pagar de su bolsillo»

Nathy Peluso y Mon Laferte han anunciado esta semana una colaboración que ha vuelto locos a sus fans. Se llama 'Tirana' y el videoclip se rodó el pasado 25 de junio en el Berlín Cabaret de Madrid, con la estética 'showgirl' que ahora tanto se lleva y con la colaboración de una serie de artistas también afincados en la capital española. Bailarines, transformistas y otros 'performers' que, si bien se mostraron encantados e ilusionados de formar parte de este vídeo, se han pasado tres meses luchando por recibir los pagos acordados.

Esta última semana antes del estreno del tema ha sido una auténtica montaña rusa de emociones que, por suerte, ha terminado con final feliz para las cantantes, los artistas, los técnicos y, finalmente, los fans. Así se lo cuentan a este periódico los trabajadores que hasta este mismo miércoles no habían recibido ningún pago. En la publicación en la que se compartió el 'teaser' del vídeo el pasado lunes algunas de las artistas dejaban claro su descontento: «¿Cuando se va a pagar al equipo artístico por este trabajo? Seguimos esperando desde junio», aseguraba el martes la drag queen Meryl Stripper. «Una pena que el equipo técnico y artístico todavía no hayan cobrado por este proyecto», decía la artista de burlesque Miss Loot.

«Soy muy fan de la música de Mon Laferte», asegura esta última en conversación con ABC, por lo que la ilusión al conocer que formaría parte del equipo fue enorme. Sin embargo, la decepción no tardó en llegar: «Fue un día de grabación larguísimo, con muchas horas extra», explica que les aseguraron que les pagarían a mes vencido. Es decir, en julio. A mediados de septiembre aún no tenían noticias ni habían visto un euro. Miss Loot incluso señala que durante el rodaje alguien del equipo usó sin consentimiento sus abanicos de plumas, parte de su vestuario y valorados en 480 euros, y los dejó en el suelo, por lo que alguien los pisó y rompió una de las varillas.

Semana tras semana les han ido diciendo que sería la próxima, sin que hubiera «ninguna» explicación sobre por qué se estaba retrasando el pago. «Lo que no entiendo es por qué les han entregado los brutos sin haber cobrado», comenta con ABC Pablo Sevilla, el actor detrás del personaje de Meryl Stripper, haciendo referencia al material grabado pero sin editar para que el videoclip pueda salir sin que los trabajadores hubieran cobrado. El equipo artístico y técnico estaba estudiando la situación para iniciar acciones legales, pero con cierta desidia: «Los procesos son largos y tienes que demostrar un montón de cosas y yo creo que ese dinero no lo vamos a ver en mucho tiempo, al final no es tanto dinero pero, claro, somos mucha gente trabajando», se quejaba el intérprete.

Desde la productora, Salon Indien Films, se pasaron los meses intentando conseguir el pago, con correos electrónicos de ida y vuelta que parecían ir a ningún sitio. «Me da pena que no cuiden de su equipo, en un proyecto todos los puestos son importantes para que se pueda llevar a cabo», reitera la artista de burlesque.

Nathy Peluso y Mon Laferte se pronuncian

Ante la falta de información y, sobre todo, la ausencia de pago Miss Loot decidió emprender su propia cruzada y publicar un vídeo para sus casi 20.000 seguidores en Instagram y 426.000 en Tik Tok. «Gran parte del sueldo es 'visibilidad' y es un sueldo bastante pequeño, con lo cual nos sorprende más aún que no nos hayan pagado», comenta en la mencionada publicación, que en el momento de escribir estas líneas sumaba cerca del millón de reproducciones entre ambas plataformas. Pero «la gente no vive y come de haber trabajado para una famosa», reitera.

En menos de 24 horas, primero Nathy Peluso y después Mon Laferte dejaron sendos comentarios excusándose en el vídeo. «Yo no tenía ni idea», publicaba la argentina. «A mí me invitaron a este videoclip, no formo parte de la producción. Voy a hablar con Monsita, seguro que no sabe nada tampoco», añadía. «Lo siento y espero que les paguen urgente como se debe porque lo dieron todo y fueron muy bellas y trabajadoras, como todo el equipo implicado», finalizaba en Tik Tok.

La propia Mon respondía en Instagram horas después diciendo que ella no tenía nada que ver con la producción. «Me pone triste todo esto, me pone triste que no se respete su trabajo y que Nathy y yo salgamos perjudicadas por la culpa de otras personas», lamentaba. Pero finalizaba su mensaje diciendo que se iba a poner con ello para solucionarlo cuanto antes. Y así fue.

Pablo de la Chica, director y CEO de la productora Salon Indien Films, explica que han sido 24 horas «de locos» para ellos, y que el vídeo de Miss Loot ha conseguido llamar la atención de Sony para alcanzar un acuerdo. «El equipo de Mon Laferte se ha comprometido a pagar de su bolsillo», hace saber a este periódico. De esta manera el mismo miércoles se habría realizado el pago de 60.000 euros que cubre los salarios de 30 trabajadores y el pago a los proveedores, además de la multa de la Seguridad Social por haber dado de alta a un número de personas que después no cobraron su sueldo.

«Los mexicanos están desaparecidos», confiesa, haciendo referencia a las personas de Sony México con las que se negoció y presupuestó el videoclip en junio y que, llegado el momento, dejaron de responder a los correos electrónicos.

Sony, por su parte, se ha negado a hacer declaraciones o dar explicaciones a este periódico sobre lo ocurrido. «Este es el único vídeo que hemos hecho en 12 años de la productora y será el último, lección aprendida», comenta Pablo, que acaba de estrenar bajo el sello de su empresa la película 'Infiltrada en el búnker', disponible en Prime Video.

