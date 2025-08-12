Natanael Cano, el ídolo de los corridos tumbados, da una paliza a su DJ en pleno concierto

Natanael Cano, máximo referente del corrido tumbado y el rap mexicano junto a Peso Pluma, ha perdido el control durante un concierto en el festival Baja Beach Fest 2025 de Rosarito (México), en el que presentaba en primicia su nuevo disco, y donde también participaban otros artistas de talla internacional como Maluma, Don Omar o J Balvin. Según informan medios locales, varios errores de su DJ y algunos problemas técnicas desataron el incidente, en el que el artista terminó agrediendo a su colaborador y rompiendo su portátil contra el escenario.

«Quítate de en medio, he venido a cantar aquí, gilipollas», exclamó el cantante al sentirse perjudicado por la actuación de su DJ. «A este gilipollas le voy a partir la cara. Me golpeó... Hijo de puta. Que se joda, negrata. Lo voy a joder y lo voy a despedir. «¡Joder, negrata, qué coños haces!». Poco después, Cano se dirige a la cabina del DJ para empezar a golpearle con enorme agresividad, entre los gritos de los asistentes.

En ese momento se formó una tangana en pleno escenario, en la que el propio Cano recibió un golpe en la cara. A continuación, volvió frente a la primera fila portando el ordenador portátil de su DJ, para destrozarlo contra el suelo.

Después de la agresión, el artista mostró a las cámaras sus nudillos visiblemente lastimados, y al día siguiente publicó un video haciendo una seña obscena con sus dedos, avivando las críticas en redes sociales.

Los CT, la compañía discográfica que representa a Natanael Cano, ha compartido un comunicado en sus redes sociales oficiales para desmarcarse del comportamiento del cantante en el Baja Beach Fest, señalando que ni el personal ni el equipo de producción de dicho festival tuvieron ninguna participación en los actos que protagonizó Cano, que por el momento no se ha disculpado públicamente por lo ocurrido.

El artista de Sonora está protagonizando varios incidentes este verano. En un concierto en Jalisco, se dirigió al público haciendo menciones explícitas sobre líderes del crimen organizado, en particular al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha sido responsable del asesinato de varios músicos en los últimos tiempos, y también de multitud de amenazas a otros artistas.