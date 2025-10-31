Suscribete a
La NASA responde a Kim Kardashian tras declarar que EE.UU. no pisó la Luna en 1969: «Hemos ido seis veces»

«Sí, ya hemos ido a la Luna... ¡seis veces!», escribió en X Sean Duffy, administrador interino de la NASA

Kim Kardashian asegura que el aterrizaje en la luna de 1969 fue falso: «No sucedió»

Kim Kardashian en el programa de Graham Norton
Kim Kardashian en el programa de Graham Norton ep

La estrella estadounidense de televisión, Kim Kardashian, dijo dudar de la veracidad de la misión de la NASA a la Luna en 1969, lo que llevó al jefe de la agencia espacial a confirmar la expedición histórica, objeto de teorías conspirativas.

«Sí, ya ... hemos ido a la Luna... ¡seis veces!», escribió el jueves en X Sean Duffy, administrador interino de la NASA.

