La mujer del futbolista Declan Rice, víctima de insultos gordófobos a cargo de ultras del Real Madrid

Otra vez: fútbol, ultras, insultos y redes sociales. Ocurrió tras el partido jugado el martes entre Arsenal y Real Madrid de Liga de Campeones y resuelto con una contundente victoria inglesa por 3-0 y con una actuación estelar del futbolista local Declan Rice, autor de dos goles espectaculares. Suficiente para que unos cuantos se lo tomaran mal y llenaran Internet de insultos gordófobos dedicados a la mujer del jugador.

Declan Rice fue el gran nombre de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones al ofrecer una actuación descomunal sellada con dos de los mejores goles vistos esta temporada, ambos a balón parado. Lo curioso es que fueron los dos primeros tantos de su carrera marcados de falta. Y ambos en el mismo partido y ante el actual campeón de Europa.

Los seguidores más ultras del Real Madrid no se tomaron la derrota con demasiada deportividad -los más fanáticos no suelen hacerlo- y decidieron atacar por el lado personal. Y fue entonces cuando se acordaron de Lauren Fryer, la mujer de Declan Rice y madre de su hijo Jude, contra quien lanzaron terribles e intolerables ataques gordófobos.

El ataque y la respuesta

No es la primera vez que esto sucede. Recientemente, en verano de 2024, el jugador fue fichado por el Arsenal por la impresionante cifra de 120 millones de dólares, convirtiéndose así en el futbolista inglés más caro de la historia. Entonces, como ahora, la red se llenó de mensajes muy desagradables hacia Lauren Fryer, de 27 años, a quien varios internautas -ocultos en el anonimato, como suelen- criticaron por su peso, asegurando que el deportista podía «aspirar a algo mejor» y «subir sus estándares» para adaptarlos a lo que ellos consideran el estereotipo de las WAGs, esas chicas voluptuosas que pululan cerca de los jugadores de fama.

No obstante, Declan Rice no parece responder a estereotipos propios de estas alturas de siglo y escribió en su Instagram un emotivo «mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí» en respuesta a tanto ultra y hater. «Ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre», expresó más tarde.

Sin embargo, estas cosas no suelen ser del gusto de nadie y se pasa un mal rato. A pesar del apoyo público recibido por su marido y el de otras celebridades, Lauren Fryer decidió pasar su cuenta de Instagram a privado y borrar todas sus publicaciones. La joven tiene más de 89.000 seguidores en esta red social.

Una pareja discreta

La situación también ha conseguido generar una corriente sensata y loable, y algunos usuarios han creado una cuenta de fans que tiene actualmente 2.000 seguidores en apoyo de la mujer de Declan Rice, donde muestran su respeto y admiración hacia la pareja.

Declan Rice y Lauren Fryer llevan juntos desde hace una década y en 2022 saludaron la llegada de su primer hijo, de nombre Jude, cuyo nombre y fecha de nacimiento se ha tatuado el deportista en el brazo. Lo suele mostrar cada vez que marca un gol.

Tanto el futbolista del Arsenal como su mujer forman una pareja de lo más discreta y suele huir del ruido que genera el fútbol y las redes sociales. Se conocieron de adolescentes cuando iban al instituto y ella siempre ha sido su mayor apoyo en su carrera. Suelen pasar sus vacaciones en Ibiza. Y ahora Rice es uno de los futbolistas del momento por mucho ultra que inunde las redes.