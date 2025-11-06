La muerte del tío de Laura Pausini desata la guerra en su familia: «No quiero que ella venga al funeral de mi padre»

Malos tiempos para Laura Pausini. O mejor dicho malísimos, sabiendo lo importante que es la familia para ella. Tras la trágica muerte de su tío Ettore Pausini a los 78 años, al ser atropellado por un coche que se dio a la fuga ... mientras montaba en bicicleta cerca de Bolonia, su tierra natal, ahora se han reabierto viejas heridas en el clan Pausini que están afectando mucho al estado anímico de la artista.

Según informa Il Giornale di Bologna, una prima de la cantante ha publicado un mensaje en el que pedía que la artista no asistiera al funeral de su padre. «A esa parte de la familia nunca le importó nada ni yo ni mi padre. Y no los quiero en el funeral, yo no soy como ellos y esos valores me los enseñó precisamente mi padre», habría escrito en un post que se ha viralizado en Italia, desatando una auténtica tormenta mediática.

Un periodista italiano, Ercole Rochetti, ha comentado la situación añadiendo más leña al fuego: «Nos ha sorprendido un post de la prima: no quiere a Laura en el funeral del tío, dice que solo es una relación de parentesco en el papel».

Tras el fallecimiento de su tío paterno y la inesperada reacción de su prima hermana, desde el entorno más cercano de Laura aseguran que la artista está «devastada, pasando por uno de los peores momentos de su vida», según recoge el mismo medio italiano.

La parte buena de todo este terrible episodio, por decirlo así, es que el conductor del vehículo implicado acabó entregándose a la policía tras pasar treinta horas fugado. Ahora, la Fiscalía italiana ha abierto una investigación por homicidio y omisión de socorro, delitos que pueden conllevar penas de hasta siete años de prisión.

Ettore Pausini, que será despedido por sus allegados en los próximos días en una ceremonia, había superado un cáncer en 2016 y lideraba una asociación de lucha oncológica. Era una persona muy querida en su comunidad y durante mucho tiempo tuvo una barbería en la Piazza Azzarita de Bolonia, pero poco se sabe de su hija, que es quien pretende vetar a Laura Pausini en el funeral, más allá de que se llama Sabrina Pausini.

«A los periodistas que han destacado el parentesco», comentó Sabrina en su perfil de Facebook, «les digo que solo es en teoría, aunque los medios de comunicación no vayan más allá de las apariencias». Y añadió: «A esa parte de la familia nunca le importó nada de mí y de mi padre». De ahí que asegure «no quererlos en el funeral» y pida «a los periódicos que, por una vez, informen correctamente».

Sabrina describe a su padre como «una buena persona, culto, bondadoso y generoso. Fue un padre atento y cariñoso con el que se podía hablar de todo», y enfatiza su sensibilidad y humanidad. «Siempre estaba atento a las personas con las que sabía comunicarse, dotado de empatía por los más débiles, sin juicios ni prejuicios, así era mi padre», escribió. «Falleció el día del aniversario de la muerte de Pasolini, cuyas obras y pensamientos solíamos comentar a menudo. Deja un vacío inmenso. Pido justicia por lo que ha ocurrido».

La peor polémica posible en el peor momento posible

Por ahora Laura está guardando silencio ante todas estas noticias, y ante la petición de este diario, su equipo ha informado de que no las habrá ya que «necesita tiempo y privacidad». Y es que ahora afronta un momento crucial en su carrera ya que está inmersa en los preparativos del lanzamiento de su próximo disco, 'Yo canto 2', y de la gira que arrancará dentro de cuatro meses. Por primera vez, el inicio de esa gira no será en Italia, sino en España, con un primer concierto el 27 de Marzo en Pamplona, seguido de paradas en Arona-Tenerife, Valencia, Madrid y Barcelona.

«Comenzar la gira en España es para mí un regalo y también una decisión muy personal. Ya sabéis, es un país que forma parte de mi historia desde el inicio» ha expresado la artista. «Hay canciones que te adoptan, igual que hay países que te abrazan. En este álbum he elegido interpretar temas que otros escribieron pero que siento como propios. Y del mismo modo, he elegido España para iniciar este viaje porque aunque no nací aquí, lo siento como mío. Ambas elecciones me emocionan profundamente y son mi forma de agradecer y celebrar las historias, la música y las personas que tanto me han dado, poniendo mi corazón en cada interpretación y dando lo mejor de mí con el máximo respeto por ellos y su legado».

Tras España la gira continuará por Latinoamérica, con fechas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico. Posteriormente, llegará a Estados Unidos con conciertos en Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, Chicago, Toronto y Nueva York.

En otoño será el turno de Italia y las principales ciudades de Europa. En febrero de 2027, la gira llegará a Brasil y regresará a casa con un gran espectáculo en estadios, seguido de una nueva serie de conciertos en invierno por Italia y Europa hasta finales de año.