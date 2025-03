Muere el rapero Young Scooter a los 39 años, tras huir de la policía

El rapero estadounidense Young Scooter, ha fallecido a los 39 años, precisamente en el día de su cumpleaños, según informó el 'Atlanta Journal-Constitution'. En tanto, la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton reveló a 'Variety' que el pasado 28 de marzo, Young fue trasladado por el servicio médico de emergencia en Atlanta al Centro de trauma Grady Marcus, donde finalmente perdió la vida.

Si bien hasta el momento se desconoce la causa exacta de su muerte, debido a que no se ha completado la autopsia, se sabe que el hombre se habría lesionado la pierna tras saltar dos vallas mientras huía de la policía. Las autoridades acudieron a una casa donde se encontraba el rapero, respondiendo a una llamada del 911 por una disputa con disparos. «Cuando los agentes lo localizaron al otro lado de la valla, parecía tener una lesión en la pierna», aseguró el teniente Andrew Smith durante una rueda de prensa. Además, resaltó que «la lesión no fue causada por los agentes presentes en el lugar de los hechos. Fue causada cuando el hombre huía».

Sobre Young Scooter

Kenneth Edward Rashaad Bailey, más conocido como Young Scooter, nació Carolina del Sur, pero fue criado en Atlanta desde los 9 años. A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las voces más importantes del rap y trap estadounidense.

Cabe resaltar que, Young creció en un ambiente desafiante, en el que las dificultades sociales y personales eran una constante y desde hace más de una década decidió dedicarse a la música tras ser acusado de tráfico de drogas. Esta decisión lo llevó a colaborar con Future, conocido rapero y amigo de la infancia, con quien realizó diversas colaboraciones.

A pesar de no haber sido un 'gigante' en su género, se consolidó como como un referente del hip-hop en Atlanta. Durante su trayectoria colaboró con artistas como Juicy J, Kodak Black y Rick Ross. «Realmente no me importa lo que diga en un ritmo, siempre que sea por dinero», confesó durante una entrevista en 2013, refiriéndose a las críticas por su peculiar estilo.

Fue su habilidad para crear historias la que lo conectó con sus seguidores. Canciones como 'Jugg King', 'Hard To Handle' y 'Street Lottery', tratan temas como las dificultades del sistema judicial en Estados Unidos y los altibajos que tuvo que pasar durante su juventud, buscando la redención por su actos.