Muere el padre de Nuria Fergó un mes después de anunciar que tenía cáncer

Nuria Fergó ha contado a sus seguidores que ha fallecido su padre solo un mes después de anunciar la noticia de su enfermedad. Pepe Fergó llevaba enfermo desde diciembre a causa de un cáncer. «Hace una semana que cogía el tren de las 12h para ir al hospital a despedirme de mi padre», ha escrito en una larga publicación. «Mi hermana me llamó a las 8.30h de la mañana para comunicarme que se iba. Yo solo le pedía que nos diera tiempo a mi hija y a mí de despedirnos de él. Y nos esperó«, ha desvelado. »A la hora de verlo y estar con él... se fue. Con su familia al lado«, ha añadido.

Nuria Fergó había desvelado hacía algunos meses que su padre tenía cáncer. «No sabíamos si duraría meses, años, etc. Mi madre, mi hermana y yo solo pedíamos que no sufriera, que no tuviera dolor«, ha admitido. »Y así ha sido, casi no le dio tiempo a pensar que se iba«, confiesa.

Han sido tres meses en los que Nuria admite que han «disfrutado de él». «Con mucho amor y cariño y no dejándolo solo en ningún momento. Y él lo ha sentido así y se fue con paz«, ha compartido Nuria. »Él no se lo merecía, no se merecía sufrir, por buena persona y mejor amigo de sus amigos. No sabía que era tan querido y me enorgullezco de haber visto a todo un pueblo acompañándonos para darte el último adiós«, continúa la artista.

«¡¡Muchos sentían rabia!! Es injusto, ¿por qué se lo han llevado tan pronto? ¡No se lo merecía!, decían. Y muchos aún ni se han enterado de que te has ido, ni sabían que estabas enfermo. Todo ha sido muy rápido. Qué vacío dejas«, ha lamentado.

Un muy emotivo mensaje que se ha llenado de los comentarios de cariño de las compañeras de 'Operación Triunfo' de la artista. Gisela, Verónica Romero o Natalia han sido algunas de las que han querido enviarle un mensaje público a su amiga. Otras personalidades que le han hecho llegar comentarios de apoyo han sido la presentadora Eva Ruiz o el comunicador Aurelio Manzano.

Nuria Fergó no ha llegado a compartir qué tipo de cáncer sufría su padre. «En diciembre dije que estaba malito, que estaba enfermo. No había dicho de qué y llevamos desde diciembre así», compartió hace unas semanas tras tres meses en silencio. Decidió contarlo para explicar a sus seguidores que no era un buen momento. «Por eso estoy ausente. Es lo que he querido mostrar. No he querido hacer de este asunto un tema tabú porque le ha pasado a mucha gente y nos ha pasado«, añadía.

Hace solo unos días Nuria explicaba que había aparcado sus planes de boda con Juan Pablo Lauro, con quien se prometió en septiembre de 2023, precisamente para poner a su padre en la primera de las prioridades. Previamente fue su pareja quien atravesó un momento delicado de salud cuando estuvo ingresado a causa de una neumonía, llegando incluso a permanecer durante días en la UCI en 2024. Una mala racha que, sin embargo, no parece haber acabado con el ánimo de la cantante.