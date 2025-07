Muere Julian McMahon, actor de 'Embrujadas' a los 56 años

El eterno antihéroe se ha despedido por última vez. «Su mayor deseo era traer alegría a tantas vidas como fuera posible», ha compartido Kelly, la mujer de Julian McMahon, al desvelar en un comunicado a 'Deadline' que el actor ha fallecido a los 56 años tras una lucha contra el cáncer que prefirió mantener en privado.

«Con un corazón sincero me gustaría comunicar al mundo que mi querido marido, Julian McMahon, falleció esta semana después de un valiente esfuerzo por superar un cáncer», explicaba Kelly en el comunicado. «A Julian le encantaba la vida. Quería a su familia, a sus amigos. Le encantaba su trabajo y quería a sus fans», añadía.

La viuda ha pedido apoyo por parte de sus seguidores para que la familia pueda llorar la muerte en privado, además de agradecer los recuerdos que han compartido. Julian ha participado en multitud de proyectos que han alcanzado a audiencias de todo el mundo. Quizás su papel de Cole Turner en 'Embrujadas' es el más popular en España, aunque también interpretó al villano de 'Los 4 fantásticos' (de la edición de 2005, dirigida por Tom Story) y la secuela 'Los 4 Fantásticos y Silver Surfer'. A principios de los años 2000 formó parte también del elenco de 'A golpe de bisturí', del popular creador Ryan Murphy.

Pero su carrera no se limitó a los años 2000. Este mismo año había estrenado la serie de Netflix 'La residencia', y fue parte de la ficción 'FBI' y sus varias secuelas, protagonizando particularmente 'Most Wanted'.

Era hijo de un conocido político

Julian nació en Sídney en 1968 y nació en una familia donde ser actor quizás era la última de las ideas de sus padres. Su progenitor era Sir William McMahon, que fue primer ministro australiano, por lo que sus hijos se educaron en los mejores colegios para seguir sus pasos. De hecho, el intérprete llegó a empezar las carreras de Derecho y Economía, pero aquello no era para él.

Pronto encontró su hueco como modelo gracias a su altura, sus ojos claros y pelo oscuro, que le garantizaron un hueco en las pasarelas de todo el mundo. Pero lo suyo, finalmente, no fue el modelaje sino la interpretación. Se dio cuenta ya a final de los años 80 cuando participó en su primer proyecto, la ficción australiana 'Rafferty's Rules'. Pero sin duda su salto a la fama fue con 'Embrujadas', donde interpretaba al marido de Phoebe (el personaje de Alyssa Milano).

El adiós de Alyssa Milano

«Tengo el corazón roto», ha escrito la actriz en sus redes sociales. «Julian McMahon era magia. Esa sonrisa. Esa risa. Ese talento. Esa presencia. Entraba en una habitación y la iluminaba, no solo con carisma, también con amabilidad. Con picardía. Con comprensión que venía del alma», ha compartido con sus seguidores. «Me hizo sentirme segura como actriz. Vista como mujer. Me retaba, me provocaba, me apoyaba. Éramos tan diferentes y a pesar de todo nos entendíamos».

«Era más que mi marido televisivo. Era mi querido amigo. El tipo de amigo que te escribe, que se acuerda, que comparte, el que te dice la verdad incluso cuando es incómodo, pero siempre con amor. Mi corazón está con Kelly, con madison y con Iliana, sus chicas, su mundo. Las adoraba. Podrías sentirlo en cada conversación, en cada historia, cada mensaje. Era un hombre de familia por encima de todo y quería mucho. Perderle se siente irreal. Demasiado pronto, demasiado injusto», ha finalizado.

Julian se casó en tres ocasiones. La primera en Dannii Minogue tras conocerse en el rodaje de 'Solo en casa', pero un año y medio después se divorciaron. En 1999 volvió a casarse con Brooke Burns, de 'Los vigilantes de la playa', con quien tuvo una hija un año más tarde pero de quien se divorció en 2001. Finalmente en 2014 pasó por el altar una última vez con Kelly Paniagua, con quien tuvo una segunda hija.

