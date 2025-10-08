Muere Joan Kennedy, la primera mujer de Ted Kennedy, a los 89 años

La primera mujer del senador Ted Kennedy, Joan Bennett Kennedy, ha fallecido en la mañana del 8 de octubre, según ha podido confirmar la revista 'People'. Según su obituario, ha muerto mientras dormía en su casa, en Boston, a los 89 años.

Joan Bennet ... Kennedy nació en Nueva York en septiembre de 1936, por lo que acababa de cumplir los 89 años. Conoció a Ted gracias a la hermana de este, con quien estudiaba en el Manhattanville College, aunque no fue precisamente en la mejor de las circunstancias. Esa introducción fue durante un acto en memoria de Kathleen Kennedy, fallecida en un accidente aéreo casi diez años antes, celebrado en la propia universidad.

Aunque las circunstancias no eran ideales, pronto comenzó una relación que desembocó en boda. Ambos tenían sus reservas, pero Joe Kennedy, su suegro, insistió en que pasaran por el altar solo un año después de conocerse.

Joan se casó con Ted Kennedy en 1958 y tuvieron tres hijos, Kara, Ted Jr. y Patrick, pero tras 22 años de matrimonio se separaron y, finalmente, pusieron fin a su matrimonio en 1983. No fue sin haber atravesado importantes retos durante su relación, puesto que se enfrentaron a una dura enfermedad con su hijo mediano. Con solo 12 años, Ted Jr. fue diagnosticado con osteosarcoma, un tipo de cáncer de huesos, y tuvieron que amputarle parte de la pierna. Por suerte salió adelante y a día de hoy sigue formando parte del ecosistema político de Estados Unidos, ya que ejerce como abogado y ha sido senador como lo fue su padre.

Además, Joan y su marido pasaron por varios abortos involuntarios a finales de los años 60, uno de ellos de manera pública. Ted Kennedy sufrió un accidente de coche que terminó con la muerte de una mujer de 28 años y nuestra protagonista acudió, embarazada, al funeral y al tribunal para escuchar el veredicto contra su esposo. Solo unos días más tarde perdió al bebé que esperaba.

En los años posteriores, rumores de infidelidades e informaciones sobre cómo Ted abusaba del alcohol fueron debilitando el ya frágil matrimonio. A finales de los años 70 Joan admitió que también recurrió a la bebida para acallar las penas o para encajar mejor en las fiestas. Tras poner fin a su matrimonio, nunca volvió a casarse, pero sí fue protagonista de diversas noticias relacionadas con su alcoholismo, ya que tuvo varias recaídas.

En agosto de 2009, Ted Kennedy falleció a causa de un rumor cerebral, con 77 años. Su hija Kara murió dos años después a causa de un ataque al corazón tras haber superado un cáncer de pulmón en 2002.