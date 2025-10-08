Suscribete a
Muere Joan Kennedy, la primera mujer de Ted Kennedy, a los 89 años

Se casaron en 1958 y se separaron a finales de los 70

REUTERS
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

La primera mujer del senador Ted Kennedy, Joan Bennett Kennedy, ha fallecido en la mañana del 8 de octubre, según ha podido confirmar la revista 'People'. Según su obituario, ha muerto mientras dormía en su casa, en Boston, a los 89 años.

Joan Bennet ... Kennedy nació en Nueva York en septiembre de 1936, por lo que acababa de cumplir los 89 años. Conoció a Ted gracias a la hermana de este, con quien estudiaba en el Manhattanville College, aunque no fue precisamente en la mejor de las circunstancias. Esa introducción fue durante un acto en memoria de Kathleen Kennedy, fallecida en un accidente aéreo casi diez años antes, celebrado en la propia universidad.

