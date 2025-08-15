Muere Jacklyn, la madre de Jeff Bezos, a los 78 años

Jeff Bezos acaba de recibir uno de los golpes más duros de su vida. Apenas unas semanas después de su lujosa boda con la reportera Lauren Sánchez, el fundador de Amazon se ha visto obligado a despedir a una de sus personas más cercanas: su madre, Jacklyn 'Jackie' Bezos, ha fallecido a los 78 años a causa de una enfermedad neurodegenerativa.

Así lo ha anunciado el propio empresario a través de sus redes sociales, donde ha dedicado un sentido mensaje a su progenitora. «Tras una larga lucha contra la demencia por cuerpos de Lewy, falleció hoy, rodeada de tantos de los que la amábamos. Sé que sintió nuestro amor en esos últimos momentos. Todos tuvimos mucha suerte de estar en su vida. La llevaré a salvo en mi corazón para siempre», escribía el magnate de 61 años para despedirse de ella.

En la publicación, Bezos se ha abierto para hablar del sacrificio de su madre, que se quedó embarazada siendo soltera y con apenas 17 años, y que fue siempre un pilar en su vida: «No debió ser fácil, pero lo hizo posible. Se dedicó a amarme con fervor, incorporó a mi maravilloso padre al equipo unos años después y luego añadió a mi hermana y a mi hermano a su lista de personas a las que amar, cuidar y nutrir. Durante el resto de su vida, esa lista de personas a las que amar nunca dejó de crecer. Siempre dio mucho más de lo que pedía».

La noticia ha supuesto todo un revés para la familia y sus más allegados, que no han dudado en dedicarle unas sentidas palabras. El 'post' no ha tardado en llenarse de todo tipo de condolencias de rostros tan conocidos como Antonio Banderas, Sharon Stone, Naomi Campbell o Alessandra Ambrosio, entre otros.

También lo ha hecho la que se convirtiera en su nuera hace apenas unas semanas, Lauren Sánchez Bezos. «La extrañaremos muchísimo. Te queremos», ha escrito la periodista en la publicación de su marido.

Jackie fue la primera inversora del multimillonario imperio de Amazon

Jackie Bezos fue, desde el principio, uno de los grandes apoyos del magnate e incluso aportó la inversión inicial para que este pudiera lanzar su exitosísimo Amazon. De hecho, llegó a confundar junto a su hijo y su esposo la Fundación de la Familia Bezos, con la que donó 710,5 millones de dólares al Centro Oncológico Fred Hutchinson en 2022.

En los últimos años, la madre de Jeff Bezos se había enfrentado a una dura enfermedad: la demencia por cuerpos de Lewy que le diagnosticaron en el año 2020. Este trastorno cerebral, una de las principales causas de demencia en personas mayores, puede ocasionar alteraciones en el pensamiento, el movimiento, la conducta y el estado de ánimo.