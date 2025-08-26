Muere Isabel Pisano, periodista, actriz y expareja de Yasir Arafat

La periodista y actriz Isabel Pisano ha fallecido a los 81 años, según ha confirmado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) a través de su perfil de la red social X en un mensaje en el que se referido a ella como una persona que «rompía moldes».

La Academia de Cine ha recordado, por su parte, algunos de los papeles interpretados por la actriz y corresponsal de guerra como 'Bilbao' de Bigas Luna, 'Trauma', de León Klimovsky, o 'Una sombra en la oscuridad', de Diego Santillán.

Pisano, nacida en Montevideo (Uruguay), ha sido galardonada con la medalla del Ministerio de Cultura de España y fue seleccionada «mejor periodista del año 2002» por la Asociación de Revistas de Información. En su trayectoria como periodista, ha colaborado con medios nacionales e internacionales como la RAI, Telecinco, Interviú, El Mundo, Il Giornale o The Guardian y entrevistó a numerosos jefes de Estado, políticos y personalidades del mundo del cine y la cultura.

Noticia Relacionada Todos los detalles del homenaje que Harry y Meghan preparan para el 30 aniversario de la muerte de Diana de Gales Daniella Bejarano A dos años de cumplirse el trigésimo aniversario del fallecimiento de Lady Di, la pareja ultima un homenaje íntimo y conmovedor a la princesa

Como enviada especial a zonas de conflicto, cubrió las guerras del Líbano, Chad, Irak, Bosnia y Somalia, y fue la única periodista que en 1993 estuvo en los bombardeos de Mosul y Basora, en Irak.

Entre otros galardones, posee la Mención Especial del Jurado del Premio Ilaria Alpi 1997 de la RAI; el Premio Ciudad de Valencia; el accésit ARi 1999, y el ARi como Periodista del Año 2002 por sus reportajes internacionales en la revista Marie Claire. Ha sido miembro fundador del Aix of peace en Bruselas junto con los Nobel de la Paz Pérez Esquivel y Al Baradei, el Nobel de Literatura José Saramago y el presidente de la Red Voltaire Thierry Meyssan.

Su vida sentimental con Arafat

Pisano contó en su libro 'Yasser Arafat, la pasión de un líder' (2022) que mantuvo una relación sentimental con el ex presidente de la Autoridad Nacional Palestina. La periodista conoció al exdirigente en los años 80 cuando trabajaba como corresponsal de guerra.

Según ella misma ha relatado en entrevistas y en su libro mantuvieron una relación cercana durante más de diez años. Describe que vivió con él en distintos lugares, Túnez, Beirut, Trípoli y después en Gaza, y que fue testigo tanto de su vida íntima como de su actividad política.

Su relato mezcla la faceta privada y sentimental de Arafat con una mirada desde dentro al movimiento palestino y a la figura del líder. Más tarde, Pisano se convirtió en escritora de novelas y ensayos, además de cronista de conflictos en Oriente Medio y África.