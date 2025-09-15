Muere la 'influencer' Marian Izaguirre tras varios días en estado crítico

La creadora de contenido Marian Izaguirre, mexicana de 23 años, ha fallecido después de haber sido encontrada en estado crítico en un hotel de la ciudad de Morelia tras cinco días desaparecida. A pesar de que los profesionales de la salud quisieron salvar su vida, la joven fue declarada con muerte cerebral y su familia ha autorizado la donación de órganos.

La última vez que se vio a Marian con vida fue en la ciudad de Uruapan, donde habría salido después de -supuestamente- haber tenido una fuerte discusión con su madre. Sobre las 18.00 horas del pasado 1 de septiembre se subió a un Kia rojo y viajó hasta Morelia, donde se hospedó en un hotel. Allí permaneció hasta el pasado 6 de septiembre, cuando le encontraron en estado crítico. Según el gobernador del estado, hay indicios que apuntan a violencia intrafamiliar, aunque continúan las investigaciones para intentar esclarecer lo ocurrido.

«Ella, de manera voluntaria, sale de la ciudad de Uruapan, se refugia aquí, en Morelia, en un hotel y, finalmente, es encontrada en un estado de salud muy delicado», desvelaban las autoridades al desactivar la alerta ámbar que se había creado en su búsqueda. Marian, que tenía más de 4 millones de seguidores en Tik Tok y cerca de 324.000 en Instagram, ya había denunciado en alguna ocasión ser víctima de violencia. De hecho, se habían establecido medidas de protección para la joven, que evidentemente no fueron suficientes para evitar este trágico desenlace.

Marian publicó su último vídeo el 31 de agosto, en donde aparecía vocalizando la letra de 'Por qué te vas' de Jeanette, luciendo un elaborado maquillaje de payaso. En los comentarios, muchos de sus seguidores han querido dejar sus condolencias y mensajes de cariño a la chica que un día siguieron con atención. «Solo los que te conocimos en 2020 sabemos lo humilde y linda persona que siempre has sido, el cielo se llevo un angelito muy bello», escribe una persona. El creador de contenido Mike Sanchez ha compartido su despedida en la misma publicación: «Hasta la próxima vida mi florecita…». «Vuela alto florecita, siempre en nuestros corazones, ha añadido alguien más.

Marian había lanzado en 2023 su primer tema como cantante, que era como aún se describía en sus redes sociales a pesar de que hacía tiempo que no daba rienda suelta a esta faceta. En sus publicaciones solía compartía imágenes entrenando, de sus viajes o de sus mascotas, pero sobre todo autorretratos.

Más temas:

Famosos

Instagram