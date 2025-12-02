Muere inesperadamente a los 26 años el rapero Poorstacy, colaborador y amigo de Travis Barker

El rapero estadounidense Poorstacy ha fallecido de forma repentina e inesperada a los 26 años, según han confirmado las autoridades del condado de Palm Beach (Florida). El artista estaba en un hotel de Boca Raton, donde se había alojado durante unos diez días junto ... a una mujer y un menor, cuando sufrió un «episodio médico de urgencia» y fue trasladado a un hospital local.

Allí se constató su fallecimiento en la mañana del sábado 29 de noviembre, y aunque por el momento no se ha hecho pública la causa exacta de su muerte, TMZ informa de que ya están circulando muchos rumores que apuntan hacia el suicidio.

Poorstacy era conocido en la escena emo-rap, e hizo varias colaboraciones con Travis Barker, baterista de Blink 182 y marido de Kourtney Kardashian, que le dieron mucha visibilidad. Entre ellas están las canciones 'Nothing Left', 'Hills Have Eyes' y sobre todo 'Choose Life', que fue incluida en el disco 'The Breakfast Club' y logró una gran repercusión.

Barker ha rendido homenaje al rapero compartiendo en su Instagram Story un vídeo de la pareja grabando un video musical juntos y otro en el escenario. En el pie de foto, escribió junto a un emoji de corazón roto: «Descansa en paz, nunca te olvidaremos».

El rapero, de nombre real Carlito Junior Milfort, nació el 15 de marzo de 1999 en Palm Beach. Su padre le enseñó varios instrumentos de niño, y siendo ya un adolescente se metió de lleno en la escena local de metalcore, así como en la escena underground de hip hop de Miami. Pronto comenzó a tocar en vivo con su banda en las escenas locales de heavy metal, punk rock y rock gótico.

Poco después, empezó a subir música a internet, especialmente a SoundCloud, inicialmente bajo varios seudónimos como Lito Xantana, Vizion y Scarybrats, pero finalmente adoptó el nombre artístico de Poorstacy en referencia al skater Stacy Peralta.

Su explicación del nombre fue que «Stacy Peralta no recibió mucha atención al principio, pero terminó siendo una de las mayores leyendas del skate. Siempre me encantó la idea de hacer lo tuyo y que rinda frutos. Su vida cambió en marzo de 2019, cuando su canción 'Make Up' recibió 35.000 visitas en Soundcloud en un día.

Publicó dos álbumes y dos EPs, participó en la banda sonora de la película 'Bill & Ted Face the Music', por la cual fue nominado al Grammy, y su su canción más reciente, 'Nothing Belongs to You', fue lanzada el pasado mes de julio.

Milfort cuenta actualmente con casi 500.000 oyentes mensuales en Spotify, su musica combina el emo-rap con el punk-rock e incluso el heavy metal, y entre sus influencias mencionó a artistas como Billy Idol, XXXTentacion, The Kooks, The Strokes, My Chemical Romance y Slipknot, así como las películas 'V de Vendetta', 'Trainspotting' y 'Halloween'.

En su vida personal, Milfort enfrentó una batalla legal durante la cual fue arrestado en 2023 por cargos de agresión y negligencia infantil. El arresto se produjo tras un altercado doméstico en una residencia de Coral Springs (Florida), que derivó en un enfrentamiento con las autoridades. Sin embargo, el caso fue archivado y todos los cargos fueron desestimados en 2024.

La noticia de la muerte de Poorstacy ha generado conmoción entre fans, colegas y la industria musical, muchos de los cuales han expresado su dolor y condolencias en redes sociales. Entre ellos Lil Playah, Fame on Fire, Kayzo y también Oli Sykes, líder de Bring Me the Horizon, con quien colaboró en el tema' Knife party'.

Uno de los mensajes más emotivos es el de uno de sus grandes amigos en el movimiento hip-hop, el cantante y rapero Iann Dior, quien ha compartido una serie de imágenes de ambos con su millón de seguidores en Instagram, con un pie de foto que dice: «No sé ni por dónde empezar... fuiste el primer hermano que conocí cuando llegué a Los Ángeles. Lo hicimos todo juntos. Siempre me defendiste cuando nadie más lo hacía, incluso si no lo requería. Peleábamos como hermanos todo el tiempo, pero al final hemos pasado juntos los momentos más difíciles y los más felices, recuerdos que atesoraré para siempre. Lo siento mucho, no debería haber terminado así... No te merecías esto. Descansa en el paraíso, hermano mío».