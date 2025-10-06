Muere el hijo de Ike y Tina Turner, Ike Turner Jr.

Ike Turner Jr., hijo de Ike Turner y Tina Turner y productor musical ganador de un Grammy, ha fallecido este domingo, un día después de cumplir los 67 años, según han informado varios miembros de la familia. La cantante Afida Turner, esposa de su difunto medio hermano Ronnie Turner, compartió la noticia en una escueta publicación de Instagram que dice «Descansa en paz, Ike Jr.», añadiendo que «era un cuñado increíble» y que estaba «contenta» de haber hablado con él por teléfono antes de su muerte.

Su prima Jacqueline Bullock, sobrina de Tina Turner, ha confirmó la muerte a varios medios de comunicación con este mensaje: «Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de mi primo, Ike Turner Jr., quien era más que un primo para mí. Era como un hermano, ya que crecimos juntos en la misma famosa familia. Hijo de Tina y Ike Turner, desde muy temprana edad su talento era evidente, ya que no había ningún instrumento que no quisiera tocar. Aunque al principio se decantó por la batería, mi tía y su madre, Tina Turner, insistieron en que desmontara su batería después de cada ensayo. Esto le llevó a decantarse por el teclado».

Bullock añade que «aunque se enfrentó a los mismos retos que muchos de nosotros, se convirtió en un solicitado ingeniero de sonido y músico», y que «la familia agradece las «numerosas muestras de condolencia» y solicita privacidad «en estos momentos tan duros». También ha informado de que la causa del fallecimiento ha sido una insuficiencia renal, después de que la salud de Ike se hubiese deteriorado en los últimos años debido a graves problemas cardíacos y un accidente cerebrovascular sufrido el mes pasado.

Nacido en 1958, hijo de Ike Sr. y Lorraine Taylor, Ike Jr. fue adoptado junto a su hermanos Michael por Tina Turner durante su matrimonio con su padre, que duró de 1962 a 1978. «Tina me crió desde los dos años. Es la única madre que he conocido», declaró Ike Jr. al diario The Mail on Sunday en 2018, donde también confesó que en realidad los niños fueron criados «por las empleadas domésticas, porque mi madre y mi padre estaban fuera once meses al año».

Por su parte, Ike padre adoptó al hijo de Tina Turner, Craig, que ella tuvo con el saxofonista Raymond Hill, y que se suicidó a los 59 años en 2018. Además, Tina y Ike tuvieron un hijo biológico, Ronnie, que murió a los 62 años por complicaciones derivadas de un cáncer de colon metastásico en diciembre de 2022.

Ike Turner Jr. siguió los pasos de sus progenitores, y aprendió a tocar la batería y el piano siendo muy joven. Entró a trabajar como ingeniero de sonido y músico de sesión en Bolic Sound Studios, el estudio de grabación fundado por su padre en Los Ángeles. «Mi padre me sacó del colegio a los 13 años. Acabé dirigiendo su estudio de grabación y acompañándolos en sus giras», contó en una entrevista. «Ganaban mucho dinero en las giras y mi padre me obligaba a contarlo hasta que se me ponían las manos grises».

Aunque trabajó con su madre cuando ella inició su carrera tras separarse de Ike Sr., su padre le amenazó de muerte para que no trabajara con Tina. «Cuando mi madre y mi padre se separaron, él no quería que trabajara con ella, y me golpeó en la cabeza con una pistola calibre 45 niquelada», afirmó. Así, fue progresivamente perdiendo el contacto con Tina, tal como él mismo relató en una entrevista con Daily Mail en 2018: «Mi madre está viviendo su vida; tiene un nuevo esposo y reside en Europa. Ella no quiere tener nada que ver con el pasado».

En 2007 alcanzó su mayor éxito al compartir con su padre el premio Grammy al mejor álbum de blues tradicional por lo que acabó siendo el último álbum de estudio de Ike Turner, 'Risin' With The Blues', antes de morir diez meses después, a los 76 años.

Poco antes de la muerte de Tina, en mayo de 2023, Ike Jr. fue arrestado por posesión de crack y manipulación de evidencia, y no pudo despedirse de su madre al estar encarcelado. Por el contrario, Ike Jr. aseguró haber perdonado por su pasado a su padre, quien falleció a los 76 por una sobredosis en diciembre de 2007, tras décadas de la adicción a la cocaína.