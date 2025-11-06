Muere en extrañas circunstancias la influencer Bárbara Jankavski, conocida como la 'Barbie humana', a los 31 años

Suscribete a
La joven se hizo famosa por compartir las diferentes operaciones estéticas que se realizaba para parecerse a la conocida muñeca

La influencer brasileña Bárbara Jankavski.
La influencer brasileña Bárbara Jankavski. Redes sociales

J. T.

La influencer brasileña Bárbara Jankavski, de 31 años, fue hallada muerta este domingo en Sao Paulo. La joven había logrado un éxito notable en redes sociales y ya contaba con más de 55.000 seguidores en Instagram.

Bárbara Jankavski había conseguido gran popularidad en ... las redes debido a que compartía todas las operaciones estéticas a las que se había sometido. Esto le hizo ser conocida como la 'Barbie humana' por su intento de parecerse a la famosa muñeca.

