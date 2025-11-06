Muere en extrañas circunstancias la influencer Bárbara Jankavski, conocida como la 'Barbie humana', a los 31 años

Su fallecimiento, sin embargo, está marcado por la polémica. Según un testimonio recogido por la CNN de Brasil, la influencer tuvo un encuentro con Renato Campos Pinto de Vitto. Supuestamente, este hombre habría contrado los «servicios sexuales» de la 'Barbie humana' la noche en la que murió.
El hombre contó que ambos consumieron sustancias ilícitas durante el encuentro y relató cómo ella se había quedado dormida. Tras dejar pasar un rato, intentó despertarla y, al ver que no reaccionaba, llamó a los servicios de emergencia.
Pese a que el hombre intentó reanimarla durante nueve minutos hasta la llegada de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer por mantener su vida y únicamente se pudo confirmar su fallecimiento.
A la espera de más pruebas
Ahora la Policía Militar de Sao Paulo ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Según las primeras pesquisas, la influencer brasileña fue encontrada en ropa interior y con lesiones en el ojo y en la espalda.
Además, consideran que los signos encontraron en la escena sirven para calificar la muerte de «sospechosa». Por el momento están a la espera de recibir las pruebas toxicológicas para confirmar si hubo terceras personas que influyeran en el fallecimiento de la joven o si únicamente se debió al consumo de sustancias.
