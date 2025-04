Muere Cris, el hijo con parálisis cerebral de Andrés Aberasturi: la historia de «amor» y «fracaso» que el periodista quiso visibilizar

El escritor y periodista Andrés Aberasturi ha confirmado este martes en 'Y ahora Sonsoles' el fallecimiento de su hijo Cristóbal -Cris para los amigos- a los 44 años cuando intervenía en el magazine de Atresmedia para recordar a Jimmy Giménez-Arnau, que murió este martes a los 80 años de edad. Aberasturi reveló que se despidieron de Cris a principios de septiembre en la más estricta intimidad porque deseaban tener un duelo privado.

La vida de Aberasturi cambió radicalmente hace 44 años cuando le confirmaron que su hijo padecía parálisis cerebral. La madre tuvo un parto distócico, el médico tuvo que intervenir porque se temía que el oxígeno no llegase al feto: «Fue un riesgo y Cris salió del vientre de su madre con la lengua suelta. Tenía el Síndrome de Pierre Robin y durante sus primera horas de vida nadie en el hospital sabía cómo tratarle», explicó.

Aberasturi no dejó de luchar para visibilizar la crudeza de la afección de su hijo y mostrar el lado realista de dependencia que tienen las personas con parálisis cerebral. En 2016 quiso dejar un legado escrito sobre su experiencia vital con el libro 'Cómo explicarte el mundo, Cris' para relatar la tarea ardua y dolorida de un «padre desolado» así como contar la lucha contra el mundo que estaba llevando a cabo.

El periodista madrileño no quiso endulzar su situación familiar, contó sin reparo todo el dolor que supuso a su otro hijo y a su mujer el diagnóstico de Cris. «No estoy agradecido a la vida por haberme dado a Cris. No, no, por Dios, estoy absolutamente cabreado. Yo cómo voy a estar agradecido por tener un hijo con parálisis cerebral. Me parece absolutamente injusto y no tengo a quién culpar pero es intolerable, no por mí, por él, que no puede vivir ese vértigo de la libertad, que no pueda elegir, que no pueda comunicarse, que no me pueda yo comunicar con él o él conmigo, que tenga sed y no le haya dado agua, que tenga frío y que no lo haya sabido... No estoy nada agradecido, al revés, me cabrea, me rebelo. O sea, lo acepto, lógicamente, pero no con ninguna alegría», confesó.

«Es una estafa de vida»

El escritor de 76 años no ocultó que su hijo Cris estaba viviendo una «estafa de vida», una «putada enorme» porque no podía comunicarse ni experimentar una vida plena sin poder tener opciones para elegir.

En su entrevista en Cuatro reprochaba a las personas que le decían que era un aprendizaje todo lo que le estaba pasando a Cris, sin embargo explicó que para él no supuso una enseñanza: «Sería una villanía pensar así, solamente la idea. Yo sé que la gente lo dice con buena voluntad y que es verdad que, seguramente, el resultado es ese, pero no puedo estar contento con haber aprendido a costa de una neumonía de mi hijo, de buscarle las venas cada vez que nos vamos a urgencias. Es un disparate», razonó.

El comunicador confesó a Risto que sentía «amor, desesperación, rabia, impotencia, cabreo, ganas de luchar, ganas de tirar todo por la ventana y ganas de seguir», una mezcla de sentimientos a los que ha ido dando espacio en distintos medios de comunicación para declarar el verdadero pensamiento de los progenitores que luchan cada día de sus vidas por sus hijos.

La historia de Cris es una historia de «fracaso» porque según su propio padre «el hombre ha nacido para ser libre y lo que vive mi hijo es una estafa de vida, no es una vida porque no puede elegir». El periodista reflexionó que respeta a aquellos progenitores que dicen que sus hijos con discapacidad son una bendición, pero que su verdad es que nunca ha oído hablar a su hijo.