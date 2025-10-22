Suscribete a
Muere la cantante Paulina Tamayo, «la más grande» de Ecuador

La artista, que compartió escenario con Rocío Dúrcal, Lola Flores, Los Panchos o El Puma, ha fallecido a los sesenta años por un infarto

La cantante ecuatoriana Paulina Tamayo
Nacho Serrano

Cada país tiene a su propia «la más grande», y en Ecuador, era Paulina Tamayo. La cantante de Quito, uno de los grandes iconos de la música popular iberoamericana, ha fallecido a los sesenta años según se informó este martes en sus redes sociales ... oficiales. «La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina», dice el mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la artista.

