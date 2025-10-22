Muere la cantante Paulina Tamayo, «la más grande» de Ecuador

Cada país tiene a su propia «la más grande», y en Ecuador, era Paulina Tamayo. La cantante de Quito, uno de los grandes iconos de la música popular iberoamericana, ha fallecido a los sesenta años según se informó este martes en sus redes sociales ... oficiales. «La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina», dice el mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la artista.

Su hijo Willie Tamayo también confirmó el fallecimiento en su cuenta personal de la misma red social: «El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte». Varios medios informan de que la muerte se ha debido a un infarto.

Nacida en la capital ecuatoriana el 14 de abril de 1965, inició su carrera artística a los cinco años y a los siete ingresó a la compañía del primer actor Ecuatoriano, Don Ernesto Albán, donde permaneció por más de una década años convirtiéndose en la primera atracción artística de esta compañía.

Interpretó varios géneros de la música nacional como los pasillos, albazos, pasacalles, bombas y sanjuanitos, destacando la balada, la bomba y más. Representó a su país en diversos festivales, hizo giras por Europa y Estados Unidos y compartió escenarios con cantantes y agrupaciones internacionales como Los Panchos, Roberto Carlos, Lola Flores, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, José Luis Rodríguez (El Puma), entre otros.

Grabó quince discos, estando entre los más recientes 'Paulina Tamayo - A Lo Grande Con la Grande', con temas a dúo con colegas artistas, 'Paulina Tamayo Sinfónico' que tiene el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, 'La Grande del Ecuador y La Primerísima', donde comparte créditos con la afamada orquesta de Don Medardo y sus Players, o 'La Grande del Ecuador con Mariachi' producción musical que tiene temas con el acompañamiento del Internacional Mariachi Sol De Plata. También destacan el álbum navideño 'Paulina Tamayo - Navidad A Lo Grande', su primera colección de villancicos, y su más reciente producción musical, 'Siempre Grande - Sólo Éxitos' que incluye el hit 'Cuando Vengo Nomás Vengo'.

En 2015 recibió el 'Galardón Estrella Latina' otorgado por la prensa española en Madrid y en 2013 fue reconocida como «Artista Sold Out» por la prensa de Estados Unidos. El 6 de mayo de 2016 se convirtió en la primera artista femenina ecuatoriana en llenar el Coliseo General Rumiñahui con su 'Concierto Paulina Tamayo 45 Años A Lo Grande Con La Grande', del que se grabó el DVD 'A Lo Grande Con la Grande En Vivo'.

A principios de 2019, la intérprete presentó al mercado su fragancia 'Ser De Luz by Paulina Tamayo', un perfume para mujer con aroma de pachulí, ámbar y sándalo, que posicionó a la cantante como una de las empresarias del año. Ese mismo año, la cadena de televisión ecuatoriana TC Televisión realizó un homenaje por los 48 años de vida artística de 'La Grande del Ecuador' donde además del galardón que recibió, varios artistas invitados le rindieron un homenaje interpretando algunos de sus éxitos.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador, Alegría Crespo, también ha lamentado el fallecimiento de la cantante destacando su legado en la cultura del país: «Su voz acompañó la historia de nuestro país, llenando de emoción los hogares, los escenarios y los corazones de quienes crecimos escuchándola. Paulina más que una artista destacada, fue símbolo de amor por la patria».

La Sociedad de Autores y Compositores de Ecuador (SAYCE) también se ha sumado a las condolencias para la familia de la cantante: «Su voz y legado marcaron para siempre la historia musical de nuestro país. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento».