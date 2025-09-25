Muere a los 14 años la 'influencer' Zuza Beine tras más de una década de lucha contra el cáncer

Zuza Beine, una adolescente de 14 años que inspiró a miles de personas en redes sociales, murió el 23 de septiembre tras una larga y dura batalla contra la leucemia mieloide aguda, enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía apenas tres años.

Durante once años convivió con el cáncer, enfrentando múltiples tratamientos y hasta tres trasplantes de médula ósea. A lo largo de ese tiempo, sufrió recaídas constantes, aunque también celebró momentos de esperanza al superar la enfermedad en varias ocasiones.

En los días previos a su fallecimiento, Zuza mostró la dureza de su estado de salud, relatando el dolor y las limitaciones físicas que atravesaba en redes sociales. Sin embargo, se mantuvo fiel a su carácter. Apenas dos días antes de su muerte compartió un video en el que expresaba gratitud por las «pequeñas cosas» de la vida, como disfrutar de la comida o cambiar de peinado.

La familia de la joven confirmó su fallecimiento y pidió a quienes quieran rendirle homenaje que lo hagan con donaciones destinadas a una campaña solidaria para ayudar a la familia de un tío de Zuza, recientemente fallecido, en lugar de enviar flores.