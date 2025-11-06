Suscribete a
Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, se casa con su novia de 23 años
REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Mounir Nasraoui (39 años), el padre de Lamine Yamal, vuelve a acaparar los titulares, pero esta vez no por ninguna polémica, sino por un motivo especial: se casa con su novia Khristina (23 años), con la que mantiene una relación desde hace más ... de un año. El anunció llegó de la forma más directa en sus redes sociales: la foto de ambos en una terraza acompañada de una breve pero contundente descripción: «🖤💍», un corazón y un anillo de compromiso.

