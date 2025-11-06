Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, se casa con su novia de 23 años

Mounir Nasraoui (39 años), el padre de Lamine Yamal, vuelve a acaparar los titulares, pero esta vez no por ninguna polémica, sino por un motivo especial: se casa con su novia Khristina (23 años), con la que mantiene una relación desde hace más ... de un año. El anunció llegó de la forma más directa en sus redes sociales: la foto de ambos en una terraza acompañada de una breve pero contundente descripción: «🖤💍», un corazón y un anillo de compromiso.

Cabe reasaltar que, aunque Mounir suele ser muy activo en redes sobre su día a día y sus recetas caseras, en lo que respecta a su vida sentimental siempre ha mantenido cierta reserva. Su relación con Khristina, quien es 16 años menor que él, ha transcurrido en discreto segundo plano. De hecho, la joven mantiene sus redes en privado y prefiere mantenerse alejada del foco mediático.

Sin embargo, su historia de amor se dio a conocer a través de las publicaciones del padre de Lamine. La primera imagen juntos apareció el 7 de febrero de este año, cuando Nasraoui compartió una instantánea de ambos acompañada de la frase: «Lo bueno se hace esperar». Poco después, llegaron las fotografías del Día de San Valentín, que lo celebraron en un famoso restaurante de Barcelona, La Cabrera, donde posaron sonrientes con un ramo de rosas rojas y blancas.

Desde entonces, la relación ha ido consolidándose e incluso se le ha visto juntos en el palco del Montjuic, disfrutando juntos de varios partidos del Barça, entre ellos uno muy comentado de la Champions League contra el Inter.

No es la primera vez que el nombre de Mounir Nasraoui aparece en los medios. Desde que su hijo debutó con el FC Barcelona hace algo más de dos años, Mounir ha tenido sus más y sus menos con la prensa, protagonizando algunas declaraciones que dieron de qué hablar. Sin embargo, esta vez el motivo de su presencia en titulares no tiene nada que ver con los conflictos, sino con un momento feliz de su vida personal.

A sus 39 años, Mounir disfruta de una etapa plena: su hijo brilla como una de las grandes estrellas del fútbol europeo, elegido mejor jugador del Barça, de la Selección y de La Liga, y él mismo ha sabido aprovechar su carisma en redes para construir su propia comunidad. Ahora, con el anuncio de su compromiso, demuestra que el amor también ocupa un lugar importante en su vida.

De momento, no han trascendido los detalles de la futura boda, pero lo que sí está claro es que Mounir y Khristina están viviendo un momento muy especial. En sus últimas publicaciones, el padre del futbolista ha vuelto a mostrar imágenes junto a su prometida, a la que llama cariñosamente «mi dulce». Todo apunta a que su historia de amor, discreta pero sólida, seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses.