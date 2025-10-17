El motivo por el que Stella, la hija de Antonio Banderas, se casa en Valladolid

Cuando se dio a conocer la noticia y comenzaron a saberse detalles, como el lugar del enlace, una de las cuestiones que más se comentaron fue cómo podía ser que la hija de Antonio Banderas, Stella del Carmen, y su pareja, Alex Gruszynski, no ... habían optado por Málaga, la ciudad natal del actor, Málaga. La elección, Valladolid, sorprendió a todo el mundo y por fin se sabe la causa de esta elección.

El escenario específico que han elegido es Sardón de Duero, un municipio al este de la provincia de Valladolid concretamente en la Abadía Retuerta LeDomaine, reconvertida en hotel-bodega de lujo, un complejo lleno de magia y con mucha historia que se encuentra en una zona muy tranquila. Este sería el principal aspecto valorado por los jóvenes para su 'sí, quiero', el tratarse de una zona donde poder guardar la privacidad que buscan y disfrutar al máximo de ese día.

Esta razón se entiende pero algunos podrían seguir preguntándose si no había nada más cerca de la tierra de Banderas, de la que tanto presume el actor y director siempre que tiene ocasión. La respuesta la ha compartido Carmen Borrego, que ha participado en 'Vamos a ver' (Telecinco) con información privilegiada sobre el evento. La colaboradora ha referido qué hay tras la elección de Sardón de Duero: «Stella había ido antes y le encantó. Quedó fascinada con el sitio y decidió que quería casarse allí tras el viaje que hizo».

Este es uno de los detalles que se van dando a conocer. Se han dado referencias ya sobre el hecho de que se quiere asegurar al máximo que no haya filtraciones y que la privacidad de los novios y los invitados sea absoluta. Es por ello que, según han especificado en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco), serán alrededor de 250 invitados y a estos se les exigiría no llevar el teléfono móvil encima. También se ha comentado que tendrían que firmar un acuerdo de confidencialidad para no comunicar detalles del enlace.

Otro de los detalles de la boda es la actuación estrella de la velada, Chris Martin, vocalista de Coldplay. De ello se informó en 'El tiempo justo' (Telecinco), donde se ha dejado caer que esto supondrá el reencuentro de Dakota Johnson y el cantante tras su ruptura. Incluso de ha llegado a apuntar que esta actuación podría haberse cerrado antes de que se diera el fin a esa historia de amor. Por lo pronto, ya se habla de que estarían llegando los invitados a la finca donde mañana Stella del Carmen y Alex Gruszynski se casarán.