Morat: «Antes salíamos de fiesta después de cada concierto, pero al cumplir los treinta te das cuenta de que ya no se puede»

Igual que Aitana ha hecho este martes en el Movistar Arena de Madrid, Morat presentaron hace unos días su nuevo disco 'Ya es mañana' con una 'listening party' en el Movistar Arena de Bogotá, donde más de nueve mil fans disfrutaron de un «espectáculo hablado», una experiencia narrativa en la que la banda reveló la esencia del álbum, su inspiración noventera y la evolución de su sonido.

'Ya es mañana', inspirado en el «look and feel» de los grupos que influenciaron a Morat en sus inicios, llega con una fuerte carga nostálgica y estética retro, y ha sido un bombazo ya desde antes de salir ya que entró en el Top 10 de los álbumes más pre-guardados a nivel global en Spotify. Pero por muy abonados al éxito que parezcan estar, estos cuatro tipos colombianos siguen siendo los mismos que cuando empezaron. O al menos así lo parece en la distancia corta.

Este viaje al pasado, ¿ha sido un viaje sencillo, o con dificultades?

(Juan Pablo Villamil) Afortunadamente ha sido un proceso muy especial, del que estamos muy orgullosos. El final se cierra de una forma muy bonita, le hemos dado un nuevo aire a canciones que hicimos hace rato. Puede que las letras tengan algunas cosas melancólicas, pero eso es una cosa inherente al arte.

El disco suena muy a estadio, ¿es algo buscado?

(Juan Pablo Isaza) Venimos de hacer nuestra primera gira de estadio, y de alguna manera puede haber afectado a la hora de producir las canciones. Para nosotros suena muy a banda, a guitarra, bajo, batería y voces, es algo que cada vez queremos defender de manera más intencionada. Sentimos que este disco es un gran exponente de eso.

Cuando componen una canción, ¿tratan de visualizar cómo sonará delante de una multitud?

(Martín Vargas) Sí, aunque también depende de la canción. Algunas tienen más pretensiones de ser coreables, que tienen un 'hook' (gancho) muy claro, que sean fáciles de aprender. Pero hay otras que nacen por una necesidad artística, que no responden tanto a necesitar que el coro sea de determinada forma. Creo que hemos aprendido pequeños trucos para que las canciones, independientemente de su complejidad, apelen a ganchos más recordables. Pero también nos encantan las canciones que no tienen la pretensión de ser muy cantables, sino que vienen de un lugar más honesto, por así decirlo.

¿Cómo afectan las giras a su inspiración? Hay artistas que dicen que cuando giras no vives, y cuando no vives no tienes de qué hablar. Pero en una gira puede haber multitud de vivencias, ¿no?

(Simón Vargas) Nosotros hablamos mucho de que el tiempo de gira se vive diferente. Se viven un montón de cosas. Convivimos mucho, y la posibilidad de viajar entre amigos te da mil cosas para vivir. Hay cosas que se viven distintas, como las relaciones a distancia. Pero no concuerdo con la idea de que en las giras no se vive. De hecho nuestros discos se han compuesto en gran parte estando de gira.

Enrique Bunbury me dijo que está harto de las «frases hechas» de la industria como: «Ahora se lleva el single, no los discos», «hay que hacer al menos un reguetón», «hay que intentar caerle en gracia al algoritmo», «el formato físico ha muerto», «sin redes sociales no eres nadie», «el rock ha muerto», «ahora se llevan las colaboraciones». ¿Qué piensan de estos tópicos?

(Juan Pablo Villamil) Entiendo su posición, pero los artistas tienen que convivir con ello porque algo de cierto tienen. Nosotros estamos agradecidos por haber empezado en el momento en que empezamos, porque eso nos ayudó muchísimo. Nosotros hacemos esto por la música, por el arte. Hay cosas hoy por hoy que hay que añadir a la industria, que la hacen más compleja que hace unos años. Pero uno no gana mucho pensando en eso, hay que ponerse manos a la obra para sacar lo mejor que uno pueda del panorama actual.

La juventud es otra virtud según la industria. En 'Antes de los 30' cantan a envejecer. ¿Qué es lo que más van notando al dejar atrás los veinte?

(Juan Pablo Isaza) La energía, en general. Antes nosotros podíamos hacer cinco conciertos seguidos, salir de fiesta después de todos ellos, y estar tranquilos. Ya nos dimos cuenta de que eso ya no se puede. Pensamos más en el largo plazo, ese es el gran cambio entre los veinte y los treinta. En los veinte, a uno no le importa cómo va a envejecer porque ni se lo plantea. Pero en los treinta uno empieza a pensar cómo hacer para que viajar tanto sea sostenible, para no quemarnos a los cuarenta y que Morat se acabe no porque quisimos, sino porque nos tocó.

«No hay ninguna banda latinoamericana en el Rock & Roll Hall of Fame, y hay un montón que se lo merecen»

¿La música hecha con IA puede ser una amenaza, o una competencia desleal?

(Martín Vargas) Nosotros no la usamos, pero hay que entender que eso está ahí. No puedes cerrar los ojos y pretender que no existe, ni decir «nunca jamás la usaré»

(Juan Pablo Isaza) A mí sí me parece una amenaza. El otro día estuvimos usando una aplicación que te hace canciones, canciones pegadizas. Eso en tres años va a ser increíble, y estoy aterrado.

(Simón Vargas) La responsabilidad está en quienes ponen las reglas. Si es legal que la IA se entrene con tu música, acabarán saliendo copias de tu música. Pero por otro lado, creo que esto va hacer que se ponga aún más en valor el directo, y afortunadamente eso es gran parte de lo que hacemos.

Maná estaban nominados al Rock & Roll Hall of Fame pero se han quedado fuera, de manera que sigue sin haber ni una sola banda hispanohablante en Hall of Fame. ¿Cómo lo valoran?

(Juan Pablo Villamil) Nos ha pillado por sorpresa, tenían todas las credenciales para estar ahí arriba. Es una banda que merece todo el respeto de la industria, porque llevan muchos años y lo hacen muy bien. Tenemos buena relación con Sergio (Vallín, el guitarrista), y creemos que llegará su momento.

¿Qué piensan de la diferenciación entre Grammy y Latin Grammy? Hay quien opina que es bueno diferenciar para dar más oportunidades a los latinos, pero otros lo ven como una segregación innecesaria y contraproducente.

(Simón Vargas) Tengo la sensación de que responde a los hábitos de consumo de la gente. Entiendo que se pueda ver como una diferenciación extraña, pero responde a que los mercados son distintos.

En este sentido, ¿creéis que haría falta un Salón de la Fama hispana? Lo digo porque se acaba de crear uno en España, pero es una iniciativa muy modesta. ¿El propio Hall of Fame debería hacer una subdivisión latina?

(Juan Pablo Isaza) Es que atribuirse la potestad de poder decidir quién pasa a la historia y quién no, es fuerte. Lo que tendría sentido es que hubiera un comité de artistas avalado por otros artistas.

(Simón Vargas) Los criterios para tomar esas decisiones son súper oscuros, y me refiero a que no son claros, no a que sean negativos. Hay un montón de bandas latinoamericanas que merecen estar ahí.

Varios artistas latinoamericanos están cancelando actuaciones en Estados Unidos porque los migrantes hispanos están dejando de ir conciertos por miedo a salir a la calle, por las redadas antiinmigracion. ¿Qué piensan de esto?

(Juan Pablo Villamil) Es un tema que está muy caliente. Honestamente no hemos tenido que afrontar una situación así todavía. Cuando llegue el momento de girar con Estados Unidos nos preocuparemos por ello. Pero nos solidarizamos completamente con la gente que está viéndose afectada por esa situación.

(Juan Pablo Isaza) Hubo una cosa interesante en nuestros últimos conciertos en Estados Unidos, y es que había puestos de inscripción para votantes latinos. Es un granito que pudimos aportar como latinos no residentes. Y el mensaje que mandamos es que los latinos que están en Estados Unidos son tan estadounidenses como los que nacieron allá.

¿Cómo ven la actual situación política de Colombia? ¿Y de los países vecinos?

(Simón Vargas) Muy complicada. Sufrimos el síntoma de que a uno le manejen políticos. Son una clase que tiene sus complejidades. Venimos de un país con un contexto político y social tan complicado, que siempre habrá algo que criticar. El ejercicio debe ser resaltar las cosas que siempre han sido buenas de nuestros países, la cultura, la diversidad, la magia que tiene nuestra tierra.