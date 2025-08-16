Mónica Pont cuelga el teléfono a su madre en pleno directo: «Si quieres que te ayude económicamente...»

Lejos de encontrar mesura y tender puentes, el conflicto familiar de Mónica Pont ha pasado al siguiente nivel después de que la actriz colgara a su madre durante el programa 'Fiesta' al tiempo que proclamaba: «Si quieres que te ayude económicamente, tienes otra hija».

La guerra no afloja. Más bien, al contrario. La cosa está así: su madre y su hermana le reclaman mayor atención, y eso incluye dinero, mientras el distanciamiento que mantiene con su padre es abismal. Así que cuando sus compañeros de programa le dijeron aquello de «tienes un mensaje», su cuerpo se puso en tensión. Y de ahí para arriba.

«Parece que no han entendido que hasta que no dejen de salir en televisión, seguiré en las mismas y sin ir a ver a mi madre. No entienden que las cosas no se arreglan en un plató de televisión», dijo Mónica Pont para dejar claro que lo que venía no iba a ser precisamente una conversación distendida y conciliadora. «Los padres tenemos el deber de proteger a nuestros hijos y conmigo no fue así», argumentó antes de aclarar que nunca tuvo una familia precisamente normal. Y pidió: «Al menos que no salgan en la televisión a aprovecharte de ti».

El lacrimógeno vídeo de la madre

Entonces los productores de 'Fiesta' pasaron a emitir el mensaje de vídeo que había grabado -lágrimas incluidas- la madre de Mónica Pont. No tenía desperdicio. «Creo que es lo que tienes que hacer, dar la cara y decir que lo sientes y que en qué puedes ayudar. Creo que es lo que tienes que hacer, es lo que quiero y creo que no cuesta nada. Por favor te lo pido», comenzaba.

La parte final terminaba muy en alto: «Eres mi hija y tienes que dar este paso porque la vida pasa muy deprisa y yo me puedo morir y te quedarás en el resentimiento toda tu vida. Tienes que ser valiente. Dime que lo harás, te necesito».

Pero a estas alturas Mónica Pont se ha puesto una coraza y no hay quien la saque de donde está. «Mi madre sabe perfectamente que aquí, este mensaje, está manipulado. No sabéis la de veces que he intentado hablar con ella o me he presentado en el hospital y me ha echado con cero empatía. Llevo sufriendo una relación tóxica desde los 17 años y no he parado de ayudarla, incluso cuando no tenía ni para mí», han sido las primeras palabras de respuesta.

«Me están extorsionando»

La cosa ha continuado así: «Es una manipulación y por eso no puedo soltar una lágrima. Es saber que esto que está haciendo porque quieren ayuda económica y yo las ayudo, pero me están extorsionando y sacando dinero del esfuerzo de mi trabajo».

A continuación, la actriz puso en contexto cómo se ha llegado a esta situación y ha aireado las cosas de familia, mencionando la historia de cómo comenzó a trabajar cuando su padre les abandonó y cómo sintió siempre que su hermana fue la protegida. «No está mal, tiene una pensión y un piso en alquiler y tiene otra hija», ha señalado sobre su madre. «Yo me he ofrecido a que viviera conmigo y me dijeron que tenía que pagar 3.000 euros por una residencia pública, cuando son gratis», ha apuntado.

Y más interioridades: resulta que el hijo de Mónica Pont ha bloqueado a su abuela. Parece ser que tuvieron un fuerte encontronazo hace cuatro años y ahí siguen. «Yo tengo que proteger a mi hijo y a mí de no sufrir. Dejadme tranquila, que estoy sola», ha pedido ya sin poder contener las lágrimas.

El espectáculo final

Faltaba el espectáculo final. Resulta que la madre ha entrado en directo. «Está diciendo barbaridades, no hay nada de verdad», ha dicho Teresa, a lo que Mónica Pont ha respondido: «Deja de hacer este circo mediático porque no es lo que nos va a unir. Y si lo que quieres es que te ayude económicamente, tienes otra hija. ¡Adiós!». Ha colgado el teléfono y final de la conversación.

El resumen que ha hecho Mónica Pont es que, según su versión, ha llegado de México para instalarse de nuevo en España y su hermana le ha pedido que pague los gastos de su madre porque ella se ocupa de los cuidados. «He creado monstruos porque he cortado el grifo. No he sido nunca egoísta y esta es la primera vez y es porque tengo una amenaza de mi hermana de venir a la tele si no pago», ha dicho. Continuará.

Más temas:

Televisión

familia

Actrices