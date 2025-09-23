Monica Bellucci rompe su silencio tras su separación de Tim Burton: «Siempre tendrá un lugar único en mi corazón»

«Con gran respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton han decidido separarse». Con ese comunicado, difundido por la agencia 'AFP', la expareja anunciaba su separación hace unos días después de tres años de relación y una romántica estampa durante la alfombra roja del Festival de Taormina, el pasado junio.

Ahora, la reconocida actriz ha roto su silencio y concedió una entrevista a 'Vogue Italia', donde habló por primera vez de su ruptura con el cineasta. «Hay caminos que, en un momento dado, se cruzan en una senda que continúa para siempre...», comenzó diciendo. «El camino de Tim y el mío se cruzó para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse», añadió. Además, la modelo le dedicó unas tiernas palabras a quien fue su pareja por tres años. «Mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón», confesó. Una frase que deja en claro el cariño y respeto mutuo que ambos se tienen.

Su historia de amor

Aunque ambos se concieron en 2006, no fue hasta 16 años después, concretamente en 2022, que nació el romance tras coincidir en el Festival Lumière de Lyon. Allí donde Monica fue la encargada de entregarle al director un premio por su trayectoria, un simple encuentro que dio pie a su romántica historia juntos. Un año más tarde, la actriz habló por primera vez públicamete sobre su romance, describiendo a Tim como «un hombre maravilloso».

Durante su relación, la pareja se ha dejado ver en distintos eventos, como su debut en la alfombra roja del Festival de Roma en 2023, así como el pasado mes de junio, cuando asistieron juntos al Festival de Taormina, donde llegaron de la mano mostraron sus característicos gestos de complicidad. «Tim es la persona con la que estoy. Le respeto como director. Es maravilloso. Estoy con el hombre, no con el artista», declaró Bellucci en aquel entonces, motivo por el cual la noticia de su ruptura sorprendió a sus seguidores.

El historial amoroso de Mónica y Tim

A sus 60 años, la modelo vuelve a coronarse como una de las solteras más codiciadas de la industria, a pesar de la discreción ha caracterizado a su vida sentimental, aunque sin poder evitar algunos titulares. A sus 23 años, Bellucci se casó en secreto con el fotógrafo Claudio Carlos Basso, un matrimonio que duró poco más de un año. Un tiempo después, vivió una intensa historia de amor con el actor Nicola Farron, con quien duró seis años.

En 1996 conoció a su segundo esposo, Vincent Cassel, durante el rodaje de la película 'L'Appartement'. Tres años más tarde, en 1999, se casaron y tuvieron dos hijas, Deva y Leónie. «Me dejo llevar por el momento y el instinto. Nada de racionalidad, solo emociones. Se ama o no se ama», confesó la actriz en una entrevista con 'Paris Match' en 2011. Sin embargo, dos años después y tras 14 años de matrimonio, anunciaron su separación.

Por su parte, Tim Burton mantuvo una mediática relación con la actriz Helena Bonham Carter, pero se separaron en 2014. Aunque nunca llegaron al altar, estuvieron juntos durante 13 años y tuvieron dos hijos: Billy, de 20 años, y Nell, de 16. «Pasas por un dolor enorme; es el fin de una relación, así que es completamente desconcertante. Tu identidad, todo, cambia», declaró la actriz a 'Harper's Bazaar' tras su ruptura con el cineasta.

Por el momento se desconocen los motivos de la separación entre Monica Bellucci y Tim Burton. Sin embargo, lo que sí queda claro es que la relación terminó de manera cordial y con un profundo respeto mutuo. Las palabras de la actriz en su entrevista con 'Vogue Italia', reflejan que más allá de la ruptura hay un cariño intacto.