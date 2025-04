Moncho Borrajo: «Me he retirado, pero no soy cartujo»

«Me he retirado, pero no soy cartujo,» explica Moncho Borrajo, que ha vivido 53 años de éxito sobre los escenarios y mantiene su conexión con ese trabajo que le apasiona: «Sigo colaborando en Radio Nacional y estoy trabajando en una masterclass junto a Carlos Castillo sobre la improvisación». Es una forma de seguir activo, pero también una muestra de su resistencia al olvido: «En este país enseguida te borran y desapareces, pero hay que aprender a manejar el ego, asumir que has tenido tus años de gloria y que ahora es tiempo de gente con otras prioridades. Lo del olvido a los artistas es algo de lo quise ir a hablar con los chicos de 'Operación Triunfo', porque es importante entender la soledad de esta profesión. Yo, como ni me he drogado, ni me ha dado por el alcoholismo o el sexo desenfrenado, he sabido vivir la soledad del camerino. Después de tantos años, he aprendido incluso a deshacerme del entorno y quedarme aislado, en mi mundo, con mis cosas».

Si Moncho tuviera que resumir su vida en cuatro palabras, lo tiene fácil: «Soledad, trabajo, silencio y amor. Yo he tenido tres personas a las que he amado, pero de las que no hay una sola foto porque es algo que queda para mí. Sin amor no se puede vivir, te hace luchar, por eso hay que tener siempre una ventanita abierta. Pero ahora no podría tener pareja, con la edad acumulas manías».

Precisamente por amor se fue a vivir a Tenerife, donde reside actualmente: «Me enamoré de un canario. Primero iba a un hotel, luego compré un apartamento al que también vinieron mis padres a disfrutar del sol y ponerse morenitos». El amor se fue, pero Moncho se quedó: «El amor nunca se porta bien con nadie y le echamos la culpa al otro de todo porque no nos han enseñado a decir no. Además, la media naranja no existe, siempre hay algo de limón». A él le gusta decir que no salió del armario, «sino de la cómoda, porque yo iba dando pistas en mis espectáculos. Pero mi sexualidad es mía, la he defendido con dignidad, pero no soy de llevar banderas ni pulseritas del Orgullo. No baso mi vida en mi orientación sexual».

Le gusta presumir de ser una persona «leal, sobre todo con mis amigos, y muy exigente conmigo mismo.» Si pudiera cambiar algo de su forma de ser, «tal vez pediría no ser tan cabezota. Cuando se me cruza algo, no hay manera de hacerme cambiar de opinión». También conserva intacta su rebeldía: «nunca he cambiado mi forma de ser y siempre me he enfrentado al poder, viniera de donde viniera. Tengo muchos premios, pero ningún reconocimiento oficial. El público me quiere; los políticos, no tanto». Y a pesar del éxito, el artista reconoce que algo tiene de síndrome del impostor: «Siento que puedo hacer más, que no lo he dado todo, y cuando recibía un galardón, me ponía rojo y me sudaban las manos».

Encuentra la paz en la naturaleza y frente al mar: «Le tengo mucho respeto, ya esté tranquilo o embravecido». Y no soporta «la prepotencia, porque esa gente no razona. Tampoco puedo con quienes mienten por mentir, para hacer daño». No es caprichoso: «He aprendido a vivir con pocas cosas, aunque me ha costado». Pero muy detallista, de hecho disfruta haciendo regalos «cuando no toca, lo hago porque quiero, sin compromiso. Me gusta ser generoso. En mis giras, por ejemplo, siempre regalaba una rosa a la persona que estuviera en taquilla. Siempre se sorprendían».

Moncho de joven d.r.

El niño superdotado con gafas

A Monchito, que es como le llamaban en casa, le pusieron gafas a los siete años porque tenía siete dioptrías, aunque con ellas seguía viendo el mundo a su manera. Aquí le vemos posando para una famosa fotógrafa de Vigo, tres días antes de estrenarlas. Era un chico superdotado que estudiaba un curso adelantado, aunque solo sacaba matrícula de honor en dibujo: «Me pasaba el día haciendo preguntas raras, pero eso divertía a los mayores. Me gustaba cantar e improvisar, no era el chico popular, eso era cosa de los deportistas y yo era muy delgadito, pero era el que entretenía, el que divertía a los demás, además tocaba la guitarra. Aunque era diferente, nunca sufrí 'bullying' porque compensaba con mi humor. Creo que puedo decir que me sentía muy querido. De hecho, los veranos en el pueblo, mi tío me subía a la barra del bar para que actuara». Aunque jugaba en la calle a indios y vaqueros con sus amigos, en casa era muy ordenado y cuidaba sus juguetes como oro en paño: «Cuando, a los 18 años, se los regalé a mis primos, estaban como nuevos».

Nació sietemesino y los problemas durante el parto impidieron a su madre tener más hijos: «Mis padres me lo explicaron desde pequeño, pero no me importó no tener hermanos. Aunque es cierto que ser hijo único te hace conocer antes la soledad. Me gustaba escribir poemas, fui a un concurso de canciones en la radio, la verdad es que no paraba, tenía muchas ilusiones y me entretenía con ellas, pero no soñaba con grandes aventuras. Estaba enamorado de los musicales, y la primera vez que fui a la ópera me dejó alucinado. Tenía catorce años y salí del teatro en trance».