Mocedades y Plácido Domingo, el nuevo 'Eres tú' que llega rodeado de polémica

Hace unas semanas salió una nueva versión del mítico 'Eres tú', grabada con motivo de su 50º aniversario por la formación liderada por Javier Garay, uno de los llamados 'seis históricos' que participaron en Eurovisión con aquel clásico. En entrevista con ABC, el cantante lamentó que su relación con la otra formación activa con el nombre de Mocedades, liderada por la también 'histórica' Izaskun Uranga, estaba en su peor momento porque las diferencias personales que provocaron la ruptura entre ambos en 2014, ahora podrían convertirse en un desencuentro en los tribunales por una demanda judicial.

Mientras esas acciones legales contra Garay y los suyos siguen su curso, los Mocedades de Uranga han dado un golpe de efecto publicando también su propia 'nueva versión' de 'Eres tú', grabada nada más y nada menos que con Plácido Domingo. La canción, además, se presenta con boato este lunes en el Ateneo de Madrid, donde recibirán el premio Estrella del Siglo concedido por el Instituto Latino de la Música en un acto que contará con la intervención de Eduardo Fernández Palomares, subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte; Daniel Martín Subiaut, Presidente del Instituto Latino de la Música; José Antonio Silva Martínez, Director de Fonovisa Universal Music México USA; Jacobo Calderón, productor de Mocedades, y por supuesto la formación al completo liderada por Izaskun Uranga.

ABC solicitó una entrevista con la propia Izaskun para charlar sobre esta nueva versión de la canción, sobre el premio y sobre la actualidad de su grupo, pero en su encuentro telefónico con este periódico también estuvo presente uno de los miembros jóvenes de la formación, José Miguel González, que llevó la voz cantante en la conversación en una tácita demostración de liderazgo del grupo. «Que el Instituto Latino de la Música reconozca la trayectoria de Mocedades haciendo hincapié en los últimos quince años, nos pone los pelos de punta», dice el vocalista. «Y que encima vengan desde Miami para hacernos entrega del premio nos hace felices no, lo siguiente».

Noticia Relacionada Mocedades: combate a muerte por la marca Nacho Serrano Las dos formaciones que actúan bajo ese nombre van camino de enfrentarse en los tribunales, mientras una tercera (El Consorcio) mira la pelea desde la barrera

«Este premio se une a los muchos motivos que tenemos para estar contentos. No deja de ser algo inesperado, pero oye, qué bien tener otro reconocimiento», añade Izaskun, que ahora recuerda con más cariño si cabe otros grandes momentos en la historia de Mocedades, «como Eurovisión, los días del lanzamiento de 'Amor de hombre', o el reconocimiento al 'Mayor Orgullo Hispano' que nos otorgaron en las Vegas».

La nueva versión de 'Eres tú', grabada a dúo con Plácido Domingo a distancia en plena pandemia (primer adelanto del volumen 2 de su disco de duetos 'Infinito'), ve la luz en un momento delicado para él tras la reciente acusación de una cantante de ópera española que se suma a las vertidas por otras artistas, y que han ocasionado una ola de cancelaciones para el tenor. Sin embargo, los Mocedades de Izaskun mantienen un apoyo sin fisuras a su compañero y amigo, con el que ya hicieron el 'Maitechu' en los ochenta, «en solidaridad con los afectados por las inundaciones que hubo en Euskadi», rememora Izaskun, que enfatiza su defensa del tenor. «Nosotros siempre le hemos apoyado. Plácido interesa por su arte, es uno de los mejores tenores y es de Euskadi [en realidad nació en Madrid, ndr], y eso para nosotros significa mucho. Lo que sabemos es que no ha tenido pleito ni condena».

Su compañero González apunta en la misma dirección: «La presunción de inocencia es algo que nos pasamos habitualmente por el forro. A este señor no se le ha juzgado, ni condenado, ni siquiera imputado. Respeto absoluto para quienes hayan sufrido cosas como esta, pero no se puede satanizar a nadie antes de tiempo. Que saliera un informe del sindicato de ópera de Estados Unidos... pues igual es que otro quería presidirlo y no sabía cómo. Antes, este tipo de cosas estaban más ocultas y ahora cualquiera lo puede decir. Pero yo apelo a la presunción de inocencia, que es la mayor garantía que tenemos todos para poder llevar nuestra vida con tranquilidad».

Antes de terminar la entrevista, se produjo un momento extraño al preguntar sobre la evolución de la demanda que presuntamente van a presentar contra los Mocedades de Javier Garay. «Uy, yo me estoy enterando de eso ahora mismo, no sé de qué estás hablando. Se ve que hay cosas que me pierdo», dice Izaskun sin ocultar su perplejidad al otro lado del teléfono. «Las acciones legales siguen su curso, no vamos a entrar en polémicas absurdas», interrumpe González. «Nosotros seguimos nuestra carrera, sin aprovecharnos de la reputación ajena».