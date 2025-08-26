El misterioso vídeo de Anabel Pantoja con el que anuncia una nueva etapa: «Muchas emociones...»

Esto es ser influencer profesional: publicar un vídeo en redes lleno de enigmas y lágrimas para provocar mil suposiciones, debates y especulaciones. Y es lo que ha hecho ahora ahora Anabel Pantoja, donde ha hablado de «muchas emociones» sin especificar el porqué. Se rumorea que puede entrar en 'Bailando con las estrellas' o incluso 'Supervivientes'. Quién sabe...

Anabel Pantoja ha generado un gran revuelo en las redes sociales con su última publicación, donde la sobrina de Isabel Pantoja ha compartido en Instagram para más de dos millones de seguidores un vídeo que suscitado todo tipo de reacciones y comentarios, pues no ha revelado el verdadero motivo del mensaje. Tan solo se ha limitado a decir que afrontará «una nueva etapa».

Son apenas unos pocos segundos de vídeo y por allí aparece su querida casa de Gran Canaria. Se muestra muy emocionada y hasta con lágrimas al anunciar cambios. Todo lo que ha dicho es: «Muchas emociones, pero muy feliz por lo que viene».

Infinidad de especulaciones

Naturalmente, tan enigmático mensaje a generado infinidad de comentarios de todo tipo. Desde seguidores que se han puesto a especular con nuevos destinos hasta otros que la han criticado por poner cebos para alimentar los debates y suposiciones. Y todo en un momento en el que Anabel Pantoja mantiene la incertidumbre sobre su futuro judicial, pues está pendiente de conocer los resultados de la investigación por presuntos malos tratos a su pequeña.

«Suena a proyecto con ilusión, eso es bueno», decía un seguidor. «Ojalá vuelvas a Sevilla. Rodeada de los tuyos, con tu madre compartiendo tiempo y ayudándote con tu bebé. Así la vida será un poquito más fácil y más plena», decía otro. Pero lo que más ha abundado son las especulaciones sobre algún proyecto profesional.

¿Un nuevo concurso?

Hace semanas que se rumorea su posible inclusión en 'Bailando con las estrellas' para formar parte del elenco de los nuevos concursantes en la esperadísima nueva edición del concurso. Tendría su lógica, pues le permitiría seguir estando cerca de su hija.

Sin embargo, el vídeo también suscitó una numerosa corriente de opinión entre usuarios que se mostraban convencidos de que 'Supervivientes' sería el próximo destino de Anabel Pantoja. En tan solo unos días arranca la nueva edición del concurso y perfectamente podría ser una posibilidad, aunque eso supondría alejarse un tiempo de su hija.

Cabe recordar que la sobrina de Isabel Pantoja participó en el concurso hasta en dos ocasiones. La primera fue en 2014 y repitió ocho años después. «Esto ha podido conmigo. Duré un día, pero se me pasaron muchas cosas por la cabeza. No era el hambre, era más mi cabeza, el agobio y la claustrofobia que me entró allí. Estoy arrepentida de no poder haberle demostrado a la gente lo que valgo», explicó la primera vez. Ocho años después regresó, se ve que con más fortaleza, y hasta logró quedarse a las puertas de la final. Quién sabe si habrá tercera oportunidad.