Misterio resuelto: los Javis ponen a la venta su casa por 5 millones de euros

La pareja se ha separado sentimentalmente, aunque seguirán trabajando juntos

Los Javis se separan tras más de una década juntos

Javier Calvo y Javier Ambrossi
Javier Calvo y Javier Ambrossi gtres
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

Hace unos días saltaba la noticia. Después de meses de rumores se confirmaba que los Javis, como coloquialmente se conoce a la dupla formada por Javi Ambrossi y Javi Calvo, habían roto su relación romántica. Según se informaba en un primer momento, la pareja ... seguiría trabajando de manera conjunta en sus proyectos y mantenían una buena dinámica a pesar de la ruptura. Pero lo que todo el mundo quería saber era... ¿qué pasará con la casa que compartían en Pozuelo de Alarcón?

