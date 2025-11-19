Misterio resuelto: los Javis ponen a la venta su casa por 5 millones de euros

Hace unos días saltaba la noticia. Después de meses de rumores se confirmaba que los Javis, como coloquialmente se conoce a la dupla formada por Javi Ambrossi y Javi Calvo, habían roto su relación romántica. Según se informaba en un primer momento, la pareja ... seguiría trabajando de manera conjunta en sus proyectos y mantenían una buena dinámica a pesar de la ruptura. Pero lo que todo el mundo quería saber era... ¿qué pasará con la casa que compartían en Pozuelo de Alarcón?

En junio de 2024 los Javis presentaban en la revista 'AD' la impresionante mansión que se habían construido, llena de detalles de lujo y diseñada por Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos. «Queríamos mudarnos a un lugar donde siempre fuera verano», comentaban en la entrevista que acompañaba al reportaje donde la enseñaban. Ya fuera para admirarla o para criticarla, incluso para envidiarla, todo el mundo estuvo hablando de la propiedad durante días. Ahora la revista 'Lecturas' ha confirmado a través de su director en 'El tiempo justo' que la pareja pretende venderla por un buen pico.

Tal y como explicaban en el interior, era una vivienda «que pareciera una casa de vacaciones» y al mismo tiempo que fuera «social», pero también fuera apta para trabajar. «Queríamos un lugar que no solo fuera para nosotros, sino también para nuestra familia y nuestro trabajo. Es también un espacio creativo», indicaba Javier Calvo. Por eso tenía detalles como una preciosa biblioteca, un cine, una discoteca o una piscina. Y con todos estos aspectos, en un primer momento algunos especularon que la propiedad permaneciera como parte de la sociedad y se convirtiera puramente en un espacio laboral.

Pues nada, queridas, los Javis ya son oficialmente dos señoras aburguesadas con su mansión con todo el dinero que ganaron vendiendo las miserias de La Veneno y Flos Mariae. Dios les bendiga. pic.twitter.com/HeSiRXoa6D — Sor Tremenduca (@tremenduca) June 3, 2024

Sin embargo, tal y como indica Luis Pliego, la intención de la expareja es ponerla a la venta por 5 millones de euros. Una cantidad que, aunque parezca alta, resulta económica si se compara con otras propiedades que hay en la zona. Y sin embargo, una cantidad más que suficiente para sacarle beneficio a la propiedad solo un año después de presentarla en 'AD'. Algunos medios especulan que la propiedad, construida en hormigón y llena de detalles cálidos como ventanales y madera, estaba valorada en 1,5 millones de euros.

Antes de mudarse a esta impresionante propiedad que crearon a su gusto, la pareja vivía en Malasaña. En el centro de la ciudad se mantuvieron durante años, incluso cuando ya habían conseguido el éxito con series pequeñas como 'Paquita Salas' y producciones más grandes como la película de 'La llamada'.