Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Santa Sede envía a Ramón Valdivia como administrador apostólico del Obispado de Cádiz y Ceuta
Última hora
El partido entre el Betis y el Girona de este domingo se queda sin Policía Local

Miss Jamaica permanece en la UCI tras su accidente en Miss Universo

El dramático incidente que tuvo lugar durante la noche preliminar del certamen ha llevado a Gabrielle Henry a permanecer hospitalizada en Tailandia

Miss Universo llega a su gala final ensombrecida por un supuesto fraude, peleas con la dirección y una miss accidentada

Miss Jamaica permanece en la UCI tras su accidente en Miss Universo
REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La preocupación en torno a Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, no ha dejado de crecer. Tres días después de la aparatosa caída que sufrió durante la gala preliminar en Bangkok, la joven continúa ingresada en la UCI (Unidad ... de Cuidados Intensivos) del Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia, y su evolución está lejos de ser la que se esperaba en un primer momento. Así lo ha confirmado la propia familia de la candidata a través de un comunicado difundido por el comité de Miss Jamaica, que ha encendido todas las alarmas entre seguidores y organizaciones del certamen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app