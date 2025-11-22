Miss Jamaica permanece en la UCI tras su accidente en Miss Universo

La preocupación en torno a Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, no ha dejado de crecer. Tres días después de la aparatosa caída que sufrió durante la gala preliminar en Bangkok, la joven continúa ingresada en la UCI (Unidad ... de Cuidados Intensivos) del Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia, y su evolución está lejos de ser la que se esperaba en un primer momento. Así lo ha confirmado la propia familia de la candidata a través de un comunicado difundido por el comité de Miss Jamaica, que ha encendido todas las alarmas entre seguidores y organizaciones del certamen.

La caída ocurrió el pasado 19 de noviembre, durante el desfile de traje de noche. La joven lucía un impresionante vestido naranja brillante y caminaba con seguridad por la pasarela cuando, al prepararse para abandonar el escenario, tropezó y se precipitó al vacío desde la tarima. El golpe, causado presuntamente por un mal paso o incluso por un posible hueco en la estructura del escenario, dejó al público en shock. El silencio en el recinto fue inmediato mientras el personal de producción y los servicios médicos corrían hacia ella.

La modelo fue evacuada en camilla y trasladada de urgencia al hospital, donde inicialmente se informó de que no había lesiones que comprometieran su vida. La Organización Miss Universo Jamaica intentó tranquilizar a los seguidores asegurando que «profesionales médicos la están atendiendo y han explicado que no está sufriendo ninguna lesión que ponga en peligro su vida», aunque ya entonces se apuntaba a la necesidad de más pruebas y observación.

Horas después del accidente, incluso el propio dueño de Miss Universo, Raul Rocha, acudió al centro médico para visitarla y compartió un mensaje esperanzador: «gracias a Dios» la candidata no tenía «huesos rotos» y se encontraba bajo «buenos cuidados», siguiendo el protocolo médico habitual.

Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado. Este viernes, 21 de noviembre, la hermana de la concursante transmitió un mensaje mucho más preocupante: «el estado de Gabby no es tan bueno» como se esperaba. En el comunicado difundido por el comité, añadió que «el hospital continúa tratándola adecuadamente». La actualización confirmó además que Gabrielle deberá permanecer en la UCI durante al menos siete días para una monitorización estrecha debido a la complejidad de su recuperación.

Su madre, Maureen Henry, y su hermana, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, ya se encuentran a su lado para acompañarla emocionalmente en este delicado momento. La organización jamaicana ha lanzado un llamamiento directo: pide a «los jamaicanos en casa y en toda la Diáspora que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones» y anima al mundo a elevarla «en amor, fuerza y esperanza».

Además, han solicitado respeto y cautela ante la avalancha de comentarios que circulan en redes sociales. «Pedimos respetuosamente al público y a los usuarios de las redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan causar más angustia a la familia», señala el comunicado.

La prioridad, recalcan, es el bienestar de Gabrielle y de sus seres queridos: «Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos amablemente compasión, sensibilidad y privacidad continuadas mientras la familia navega por este desafiante período», finalizaron.