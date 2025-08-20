¿Enfrentamiento entre Miley Cyrus y Calvin Harris? El «malentendido» que ha enfadado a los fans

Miley Cyrus está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Tras haber ganado su primer Grammy, el éxito de su tema 'Flowers' y ahora la publicación de un nuevo disco, profesionalmente está en la cima. Incluso se rumorea que podría ser la artista invitada a actuar en la próxima SuperBowl. Sin embargo, un revés inesperado ha hecho que los fans de la artista se levanten en armas.

El DJ Calvin Harris, conocido por temas como 'How Deep is your Love', ha publicado una nueva versión de 'Ocean', que originalmente incluía a Miley Cyrus como voz principal. Fue el pasado año cuando el propio productor musical compartió en directo en el Tecate Emblema de Ciudad de México un adelanto en donde se escuchaba a la conocida artista estadounidense, y ya entonces apuntaba a ser la canción del verano.

Aquel tema nunca se publicó en plataformas musicales. Ha sido este mes de agosto cuando Calvin Harris ha incluido un nuevo fragmento de 'Ocean' y resulta que la voz principal ya no era la Miley sino la de la artista canadiense Jessie Reyez. Una joven a la que el DJ considera su «ahijada musical» y que parece que va a ser la intérprete definitiva de este tema. Según él, esta cantante tiene una voz «irreal».

En los comentarios, la mayoría de las respuestas señala este cambio. Algunos incluso le piden al DJ que se replantee el cambio o directamente etiquetan a Miley Cyrus convencidos de que ha sido una decisión unilateral del productor. Si bien en Instagram Calvin Harris se ha mantenido apartado, en Tik Tok ha respondido a algunos fans y, quizás de manera inintencionada, ha echado leña al fuego. Cuando le han preguntado, ha deslizado que considera mejor esta versión. En otra contestación ha puesto un emoji riéndose a un mensaje que decía: «Con toda la mala intención y deseo de ofender la versión de Miley es mejor».

Mensajes que algunos 'smilers', como se hacen llamar los fans de Miley, han considerado como un ataque hacia la cantante. Sin embargo, antes de que se hiciera más grande el problema, ha respondido con sutileza a otro comentario que lo aclara todo: le preguntan si el motivo por el que no ha sacado la versión original era por culpa del equipo de la cantante. Calvin Harris responde: «No, ha sido mi culpa. Hubo un malentendido». Cuando le insisten en qué pasó con la canción que enseñó primero contesta: «No lo sé».