Miguel Herrán se sincera sobre el abandono de su padre

A finales del pasado mes de enero se celebraron en el Espacio Ebro de Zaragoza, los premios Feroz 2023. El actor Miguel Herrán (26 años) acudió como nominado Mejor Actor Protagonista por su papel en 'Modelo 77', la película de Alberto Rodríguez.

En su paso por la alfombra roja, el intérprete se paró unos minutos para charlar con los reporteros que allí se congregaron. La reportera le preguntó por el enorme esfuerzo que tuvo que hacer para conseguir el físico requerido para el papel. «Alberto quiso que perdiera 12 kilos, al final perdí 8 y fue duro psicológicamente. Yo soy muy obseso del físico y me gusta verme bien y cuando tengo que adelgazar o de repente veo que engordo, pues lo paso mal... pero vamos, como cualquiera», y añadió: «Tuve ayuda profesional con el nutricionista con Antonio Escribano. Las dos primeras semanas que dejas de comer son durísimas, te pones muy irascible... y a las dos semanas el cuerpo se acostumbra y ya con un pistacho al día vives». Aunque recalcó que psicológicamente sufrió mucho: «No me podía ver sin la camiseta frente a un espejo».

Sobre la noticia de que Jaime Lorente, su compañero en la serie 'La casa de papel', va a convertirse en padre por segunda vez, Herrán confesó que no le había felicitado pues «no tengo excesivo contacto», sin embargo le deseó todo lo mejor.

Tras esto, la reportera aprovechó el hilo de la conversación para preguntarle sobre sus intenciones a la hora de tener un hijo. «Antes soñaba con ser padre, a día de hoy no. Tengo una vida muy complicada y creo que no le podría dedicar el tiempo que se merece. Entonces, para ser un padre ausente..., no lo veo. Por otro lado creo que si el día de mañana me diera por tener un hijo, creo que lo adoptaría. Traer más gente a este mundo cuando ya hay gente que puede querer una familia...», respondió él.

«Yo he sido un chico sin padre y siempre lo he pensado. Encuentras a alguien en una situación complicada, que no tiene familia y quiere tenerla, me parece el núcleo perfecto para empezar algo», añadió.

