Miguel Frigenti no consigue aprobar el carnet de conducir: «Llevo más de 75 clases»

A Miguel Frigenti aprobar el carnet de conducir se le está haciendo cuesta arriba. El colaborador de 'Sálvame' ha compartido en varias ocasiones su intención de sacarse el carnet de conducir, a pesar de no necesitarlo para su día a día en la capital. Él mismo ha reconocido que hace uso del transporte público a diario.

A pesar de todo Miguel tiene el deseo de sacarse el carnet cueste lo que cueste aunque empieza a pensar en tirar la toalla. «Llevo más de 75 clases, no se me puede dar todo bien«, reconocía entre risas al programa donde colabora.

Tras las dificultades que se está encontrando a la hora de aprobar el exámen práctico, el colaborador ha decidido probar en Talavera de la Reina, ciudad natal de Miguel, para ver si allí tiene más suerte y consigue el ansiado documento. Aunque en sus redes compartía las siguientes palabras con emoticonos de lagrimas: «La verdad es que me estoy plantando parar. Creo que nunca debí empezar a dar clases: estoy perdiendo muchísimo tiempo y dinero. La visa me está diciendo que no estoy hecho para conducir«.

El colaborar compartía con sus compañeros su intención de hacérles partícipes de la noticia de su aprobado en cuanto fuera una realidad. El programa le proponía hacer un especial con él conduciendo por las instalaciones de Mediaset, a lo que Frigenti entre risas respondía. «Avisaremos a todo el mundo para que no salgan de casa ese día«.