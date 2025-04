Los miedos de Elton John tras revelar que se está quedando ciego

Fue a principios del pasado mes de diciembre cuando Elton John (78 años) anunció problemas de visión. «Quiero dar las gracias a mi marido (David Furnish) por haber sido mi roca en los malo momentos, cuando no he podido venir a muchos de los preestrenos... porque, como saben, he perdido la vista. Así que me resulta difícil verlo. Pero me encanta oírlo y vaya si ha sonado bien esta noche. ¡Gracias por venir!», dijo en la gala benéfica del musical 'El Diablo viste de Prada' (para el que escribió la música).

Elton John y su marido David Furnish gtres

«Desgraciadamente perdí la vista en el ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia y hace ya cuatro meses que no puedo ver, y mi ojo izquierdo no es el mejor», dijo en el programa 'Good Morning America'. «Así que hay esperanzas y ánimos de que salga bien, pero... Estoy un poco atascado en este momento, porque puedo hacer algo como esto [la entrevista], pero entrar en el estudio y grabar, no sé, porque para empezar no puedo ver una letra».

En septiembre se supo que esa grave infección ocular contraída durante su estancia veraniega en Francia le había dejado ciego del ojo derecho y con una «visión limitada» del izquierdo. «Me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo impactado», escribió el artista en ese momento en un comunicado compartido en las redes sociales. «Estoy muy agradecido al excelente equipo de médicos y enfermeras y a mi familia, que han cuidado tan bien de mí durante las últimas semanas».

Superación

Esta semana, el cantante ha concedido una entrevista para 'Times of London' en la que ha asegurado al entrevistador que «puedo verte, pero no puedo ver la televisión, no puedo leer. No puedo ver a mis hijos (Zachary, de 14 años, y Elijah, de 12) jugando al rugby y al fútbol, y ha sido una época muy estresante porque estaba acostumbrado a estar en todo». Una situación completamente «angustiosa» para él.

Elton John junto a su marido y sus hijos gtres

«A veces te supera, pero tienes que acostumbrarte porque tengo suerte de tener la vida que tengo. Sigo teniendo a mi maravillosa familia, y aún puedo ver algo por el ojo izquierdo. Por eso me digo a mí mismo: 'Sigue adelante»