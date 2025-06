Michelle Obama y Steven Spielberg navegan juntos en un yate de 250 millones de dólares en Mallorca

Michelle Obama (61 años) ha vuelto a elegir Mallorca como destino vacacional, tal como lo ha hecho casi cada verano desde su primera visita en 2010. Esta vez, la exprimera dama de Estados Unidos no ha viajado sola: la acompañan sus hijas, Sasha y Malia, y han coincidido en la isla con el aclamado director de cine Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw.

Ambos han sido vistos navegando juntos por aguas mallorquinas a bordo del Seven Seas, el espectacular yate propiedad del director estadounidense. La embarcación, valorada en más de 250 millones de dólares, cuenta con helipuerto, una gran piscina en cubierta y siete espaciosas habitaciones para alojar a los invitados. El momento fue captado por las cámaras del programa 'TardeAR', donde se compartieron imágenes de Obama y Spielberg descendiendo del yate para dirigirse a un almuerzo.

Según ha informado el diario balear 'Última Hora', la exprimera dama estadounidense y sus hijas llegaron a la isla el pasado 19 de junio y se hospedan en la finca del exembajador estadounidense en España, James Costos, en la localidad de Llubí. La familia mantiene una estrecha amistad con el exdiplomático, con quien comparten veranos desde hace más de una década.

Por su parte, Spielberg aterrizó en Mallorca junto a su esposa el día 17 y también se aloja en la isla con motivo de unas vacaciones. Antes de su encuentro con Michelle Obama, el director pasó varios días en el área del Port d'Andratx junto al actor Daniel Day-Lewis, otro icono de Hollywood y amigo personal del cineasta.

La ausencia de Barack Obama en este viaje ha avivado ciertos rumores en medios internacionales sobre una posible crisis matrimonial. Sin embargo, la periodista Leticia Requejo ofreció detalles sobre esta cuestión en 'TardeAR', apuntando que «los paparazzis que están haciendo guardia dicen que, efectivamente, cuando bajan del yate, van a un almuerzo. Entonces, no descartan que el propio expresidente se quedara en el yate». Añadió también que, antes de iniciar este viaje, Barack Obama ya había desmentido los rumores en una entrevista, y que «a día de hoy no se puede confirmar que no haya venido a Mallorca».

Más allá de especulaciones, lo cierto es que Michelle continúa fiel a su refugio mediterráneo, y este verano ha sumado una nueva imagen inolvidable a su álbum personal: navegando por la costa mallorquina en compañía de Spielberg, en uno de los yates más lujosos del mundo.