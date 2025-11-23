El impactante cambio físico de Michelle Obama que muestra en su última sesión fotográfica

Michelle Obama (61 años), ha sorprendido a sus seguidores tras compartir una imagen donde se le ve luciendo un nuevo estilo. En la publicación de Instagram, la exprimera dama de Estados Unidos, aparece en una pose relajada y en movimiento, con un estilismo ... sencillo de vaqueros y camiseta, mientras su melena se desplaza hacia un lado, transmitiendo naturalidad y fuerza.

Según ella misma explicó, la forma parte de la nueva edición del libro 'Women' de la reconocida fotógrafa, Annie Leibovitz: «@AnnieLeibovitz siempre ha sabido que una foto puede hacer más que preservar un momento: puede decir algo. Su libro 'Women' hizo precisamente eso, ampliando la forma en que vemos a las mujeres y las vidas que llevan a través de su lente. Fue un honor ser fotografiada por Annie para la nueva edición, capturando las muchas maneras en que las mujeres se están mostrando hoy. Espero que lo encuentres tan inspirador como yo», escribió.

Un mensaje que coincide con su nuevo libro 'The Look'

Esta publicación llega apenas unas semanas después del lanzamiento de su nuevo libro, 'The Look', presentado el pasado 4 de noviembre, fecha que coincidió con el aniversario de la primera victoria electoral de su esposo, Barack Obama.

En 'The Look', Michelle Obama profundiza en su relación con la imagen, la moda y el poder, una temática que ha cobrado especial relevancia en su vida pública. La obra funciona como una crónica visual y reflexiva de su estilo, desde los años en los que acompañó a Barack en sus primeras campañas políticas hasta su etapa como primera dama y su vida posterior a la Casa Blanca.

La abogada y escritora relata cómo, desde muy temprano, comprendió que la moda podía ser un lenguaje. En sus páginas recuerda que, durante la campaña al Senado de 2004, ya se enfrentaba a preguntas sobre qué ponerse en momentos decisivos. También confiesa que en esa época le había pedido a Barack un acuerdo: si perdía, dejarían atrás la política. Esa «pequeña esperanza», como ella misma narra, no llegó a cumplirse. Y su vida cambió para siempre.

Además, también repasa cómo su estilo ha cambiado con el tiempo: los vestidos tubo coloridos y los cárdigans de su etapa en la Casa Blanca, los looks más audaces y relajados tras dejar Washington, y la incorporación de elementos culturales como las trenzas, que durante años evitó por el juicio político que temía que desataran.

A través de su nuevo libro y de publicaciones como la de esta semana, Obama deja claro que la moda es, para ella, una forma de narrar su historia y afirmar sus valores. Y que tanto 'The Look' como 'Women' continúan ampliando la conversación sobre cómo se representan las mujeres hoy.