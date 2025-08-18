Melyssa Pinto comparte por primera vez un vídeo junto a Mario Casas

Desde principios de marzo de este año, la pareja conformada por Melyssa Pinto y Mario Casas ha sido foco mediático, pues aunque no ha habido confirmación oficial de su relación, varios portales de noticias de famosos han anunciado que son vistos en diferentes espacios públicos en los que tienen comportamientos cariñosos. A inicios del verano estuvieron en Cantabria, ciudad donde el actor tiene una casa, y se les pudo ver en lo que sería su primer beso en público.

Ninguno de los dos se había pronunciado con respecto a la relación y, los seguidores de la influencer constantemente pedían que compartiera contenido junto al actor. Pero fue hasta este 17 de agosto que Melyssa subió a su Instagram un vídeo en el que se la ve disfrutando de sus vacaciones en El Salvador junto a Casas.

En la cuenta del gallego, se puede ver a través de sus historias, que el viaje fue familiar. Christian y Óscar Casas, hermanos de Mario, también han publicado contenido alusivo a las vacaciones en el mismo destino, lo que apunta a que Melyssa ha tenido buena acogida en el que ahora será su nuevo círculo de confianza.

En el vídeo se puede observar a la exparticipante de 'Sobrevivientes' tomada de la mano del actor en diferentes escenarios y él, le da una vuelta, al estilo más romántico de los vídeos populares que publican las parejas enamoradas. Él no muestra su rostro, pero claramente es reconocible por el tatuaje de corazón que tiene en su antebrazo, rasgo por el que todas sus seguidoras le identifican rápidamente.

Tanto los Casas, como la influencer hacen especial énfasis en publicar su ubicación geográfica, específicamente el país en donde están. Algo que capta la atención de los seguidores, que se preguntan si se debe a una cuestión de 'transparencia', si se trata de un viaje patrocinado o que simplemente no les preocupa compartir dónde se encuentran, a pesar de que esto pueda decantar en la interrupción de su privacidad por parte de los paparazzi.

La nueva pareja ya lleva algunos meses de relación y aparentemente todo marcha viento en popa para ellos. Las vacaciones de verano les han venido bien para seguir afianzando el nuevo capítulo en la historia de ambos.