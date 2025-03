Meghan Markle inaugura su pódcast sobre «lo que convierte pequeñas ideas en negocios multimillonarios»

«Soy Meghan, y esto es 'Confesiones de una Fundadora', un programa donde charlo con emprendedoras y amigas sobre las noches de insomnio, las lecciones aprendidas y la dedicación que las llevó a donde están hoy». Así arranca el nuevo pódcast de Meghan Markle, su nueva aventura mediática dentro de la vorágine de proyectos en la que está metida desde que comenzó el año. ¿Tendrá más suerte esta vez?

La fundadora de la marca As Ever se asoció con Lemonada Media para su última incursión en el mundo de los pódcast y la revista 'People' ha tenido acceso a un adelanto del programa antes de que este vea la luz, que será el 8 de abril. Y el avance no deja indiferente a nadie.

«Nos sumergiremos en los altibajos y en el tipo de consejos que convierten pequeñas ideas en negocios multimillonarios», advierte Meghan Markle antes de exclamar: «¡Y, por supuesto, tendremos charlas entre chicas!».

El fragmento de adelanto incluye un momento en el que las invitadas hablan sobre sus propios éxitos y dificultades. «Empezó a subir y subir, y había 5.000 o 10.000 personas en nuestra página web», explica una de las emprendedoras que aparecen por allí, mientras otra recuerda la otra cara del mundo empresarial: «Estoy sin blanca y nadie me llama». Una más comparte otra experiencia diferente: «En ese momento supe que prefería defender algo que vender un montón de productos y no defender nada».

Consejos, charlas y confidencias de una emprendedora

Pero a nadie se le oculta que la estrella del pódcast debe ser su creadora, Meghan Markle, aunque lo que está por ver es que resulte interesante y enganche lo que cuente. El precedente, su programa de Netflix, ha cosechado infinidad de críticas, a pesar de lo cual habrá segunda temporada.

En su nueva aventura mediática, la duquesa de Sussex insinúa que los negocios no serán el único tema de conversación e interpela a una invitada por su situación sentimental. «¿Estás diciendo que ya no estás soltera? ¿Me he perdido algo en las últimas dos semanas? ¿Qué está pasando?», pregunta Meghan Markle con voz ligeramente sobreactuada antes de que ambas se echen a reír.

«A pesar de todo, estoy construyendo mi propio negocio y recibiendo todo tipo de consejos prácticos que me emociona mucho compartir con ustedes. Así que acompáñenme en 'Confesiones de una Fundadora', de Lemonada Media, que, por cierto, también es una empresa fundada por mujeres. Se lanza el 8 de abril, dondequiera que escuchen sus pódcasts. Hagámoslo, chicas», proclama la duquesa de Sussex.

Fue el 13 de marzo cuando la esposa del Príncipe Harry y Lemonada Media anunciaron que la duquesa -como le gusta que se refieran a ella- presentaría un nuevo programa titulado 'Confesiones de una Fundadora', en principio compuesto por una temporada de ocho episodios. El programa se centrará en su trayectoria empresarial con el lanzamiento de la marca de estilo de vida, As Ever, y el propósito inicial es abordar «conversaciones sinceras» con otras emprendedoras, incluyendo algunas amigas famosas.

«Quieres aprender a volar»

«Lo más significativo ha sido poder hablar de mi propia trayectoria empresarial con otras emprendedoras que están en su propia trayectoria de crecimiento o que han salido a bolsa, vendido o creado marcas de gran impacto y han pasado por todas las curvas de aprendizaje que todos afrontamos al principio», ha dicho Meghan Markle a 'People'.

«Solo intentas aprender a caminar, luego quieres aprender a correr y después quieres aprender a volar. Todo eso lleva tiempo. También es muy emocionante y energizante aprender algo nuevo a medida que envejecemos. El camino del emprendimiento, para cualquiera, es largo, y tengo muchísima suerte de que muchas de mis amigas cercanas sean fundadoras y personas de quienes puedo obtener consejos», ha agregado.

'Confesiones de una Fundadora' será la segunda incursión de Meghan en el mundo de los pódcasts después del fiasco que supuso 'Archetypes', emitido en Spotify y un proyecto que terminó de la peor manera posible, con la plataforma llamando «estafadores» a los duques de Sussex.