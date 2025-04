Meghan y Harry, obligados a mandar un comunicado urgente tras ser «pillados» usando el tratamiento de Alteza Real

Una tarjeta de regalo enviada por Meghan Markle ha sido la que ha causado la polémica. La mujer del Príncipe Harry se identificaba a sí misma como Su Alteza Real, tratamiento que el nieto de Isabel II había acordado no usar cuando el matrimonio tomó la decisión de abandonar la primera línea de la Familia Real. Por eso la pareja se ha visto obligada a aclarar la situación y autoexculparse.

El uso del tratamiento de Alteza Real se pudo observar en un vídeo que ha publicado la 'influencer' Jamie Kern Lima, que tiene un pódcast al que ha acudido la Duquesa de Sussex. Y como parte de las imágenes incluye el regalo que le hizo llegar Meghan, donde aparece la mencionada tarjeta. En esta se puede leer claramente «With compliments of HRH The Duchess of Sussex». Es decir, «con detalles de Su Alteza Real la Duquesa de Sussex».

Pero a través de un comunicado «urgente» que han compartido con la revista 'Hello!', la pareja desmiente la imagen. Esta ha publicado que un representante de los Duques de Sussex ha asegurado que estos no utilizan su tratamiento de Altezas Reales, pero señalando que los títulos no fueron formalmente retirados. De esta manera se excusan sin dar explicaciones sobre por qué una tarjeta de Meghan se refiere a ella como 'royal' cuando, a día de hoy, no trabajan para la monarquía.

El uso de sus títulos o de su tratamiento real es el resultado de las negociaciones que la Reina Isabel II, el entonces Príncipe Carlos, el Príncipe Guillermo y su hermano, el Príncipe Harry, llevaron a cabo en 2020. Antes de la pandemia, y antes de la «huida» definitiva de los Duques de Sussex a Canadá, llegaron al acuerdo de que, aunque mantendrían el ducado y la consideración de Alteza Real, sería de manera «honorífica». Es decir, no lo utilizarían para sus nuevos proyectos.

Cada vez más distanciados de la Familia Real

Meghan y Harry se mostraron siempre reticentes de aceptar las condiciones, que también incluían el renunciar al dispositivo de seguridad que tienen los 'royals'. Su intención siempre fue el seguir trabajando para la Familia Real pero sin vivir en Reino Unido, pudiendo representar a la Reina en Estados Unidos y Canadá. Pero Isabel II no estuvo de acuerdo con esa mecánica y parece que Carlos III estaba de acuerdo con las medidas, porque las ha mantenido.

La relación entre los Duques de Sussex y la Familia Real británica no ha hecho más que empeorar en los últimos años. Si bien su marcha fue un antes y un después, la animosidad ya existía cuando tomaron la decisión, sobre todo con el Príncipe Guillermo y su mujer, Kate. Así lo relataba el Príncipe Harry en su libro 'En la sombra', cuya publicación sirvió también como estocada final a su unión de hermanos.