El mea culpa de Vinicius ante los rumores de infidelidad: «Quiero disculparme públicamente, con el corazón abierto»

Vinicius Jr. (25 años) rompe su silencio sobre los rumores de infidelidad a Virginia Fonseca, presentadora e influencer con la que se le relacionó sentimentalmente en las últimas semanas. La joven incluso llegó a viajar hasta Madrid para acompañar el futbolista en un ... partido del equipo merengue en el Santiago Bernabéu, donde se dejó ver luciendo una camiseta con el dorsal del delantero.

Sin embargo, lo que parecía ser una sólida historia de amor, se ha visto interrumpida de forma abrupta. En los últimos días, distintos medios brasileños apuntaban a una ruptura entre ambos tras una supuesta infidelidad por parte del jugador. Las sopechas aumentaron cuando la creadora de contenido, antes la prensa de su país, confirmó que ya no mantenía ningún tipo de vínculo sentimental con Vinicius: «Ya no estamos juntos», aseguró la presentadora, zanjando los rumores.

La noticia fue respaldada por su equipo de comunicación, que explicó al medio 'G1' que la decisión se habría tomado tras la aparición de unas supuestas conversaciones de Vinicius con otras mujeres.

A raíz de la ola de críticas en contra del jugador del Real Madrid, el futbolista decidió pronunciarse al respecto en un inesperado comunicado publicado en sus redes sociales. «Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Recientemente viví una situación que me hizo reflexionar sobre mí mismo, reconociendo actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relación que quiero construir. Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien por quien siento un enorme cariño y respeto«, comenzó escribiendo.

REDE SOCIALES

Por otro lado, el brasileñp dejó en claro que, pese a lo que había trascendido, nunca llegaron a ser pareja formalmente, aunque sí existía una conexión especial entre ellos: «Aunque aún no éramos pareja oficialmente, había una conexión sincera. No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera y la decepcioné«, reconoció. »Por eso, quiero disculparme públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una relación verdadera solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciar todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto«, añadió.

Por su parte, Virginia ha opetado por el silencio y no ha respondido al comunicado del delantero. Sin embargo, algunos de sus seguidores han tomado su última historia como una indirecta a Vinicius: «Entrega tu camino a Dios y confía en Él; cada decisión será tomada bajo su voluntad», se puede leer en la imagen compartida.

Mientras el futbolista se encuentra concentrado con la selección brasileña, el gesto público de arrepentimiento ha generado una enorme repercusión en redes, donde los seguidores de ambos se dividen entre los que aplauden la sinceridad del jugador y quienes apoyan a la influencer por haber decidido cerrar ese capítulo.